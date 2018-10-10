Google Pixel 3 ile Tanıtılan En İyi 7 Yeni Kamera Özelliği

Google, Pixel 3'ler ile birlikte tek kamera kurulumundan vazgeçmedi fakat dünyanın en iyi mobil kameralarından birini sunmaktan da geri kalmadı. Peki bu kamerayı bu kadar iyi yapan şey nedir?

Apple’ın çift, Samsung ve Huawei’nin ise üçlü kamera kurulumları ile mobil fotoğrafçılığı geliştirmeye çalıştığı bir dönemde Google, yeni amiral gemileri Pixel 3 ve Pixel 3 XL’ı tek arka kamera ile tanıttı. Pixel serisinin şu ana kadarki en önemli özelliklerinden biri üstün kamera performansıydı. Pixel 3 ikilisinde de bu durum değişmiyor ve Google, yeni amiral gemileri ile birlikte kullanıcılara pek çok yeni kamera yetenekleri sunuyor. İşte Google’ın Pixel 3 ve Pixel 3 XL ile birlikte kullanıcılara sunduğu 7 yeni kamera özelliği:

En İyi Çekim

Google, Pixel 3 XL’ın üstün yapay zeka yetenekleri, fotoğraf çekimleri sırasında yaşanan aksiliklerin en iyi fotoğrafı çekmenize mani olmasını engelliyor. Pixel 3 XL ile fotoğraf çekimi sırasında hapşırdınız ya da farklı bir aksilik yaşadınız. Kamera, hem hapşırmadan önceki hem de hapşırdıktan sonraki görüntünüzü çeker, en iyi görüntüyü analiz eder ve size en iyi sonuçları sağlar.

Sıfır Gecikmeli HDR+

HDR+ özelliği Pixel serisinde zaten bulunuyordu. Fakat sıfır gecikmeli HDR+ özelliği, HDR+ çekimlerdeki gecikme sorununu ortadan kaldırarak en iyi pozlamayı yakalamanızı sağlıyor.

Süper Yakınlaştırma

Fotoğraf çekimleri sırasında yakınlaştırma yaparak nesneyi daha yakından çekmek isteyebilirsiniz. Fakat bu durum çözünürlükten feragat etmenize neden olur. Süper Yakınlaştırma özelliği, daha az piksel kaybıyla daha fazla yakınlaştırma sunuyor.

Gece Görüş

Pixel akıllı telefonların kameraları zaten düşük ışıkta kötü bir performans sergilemiyordu. Ancak yeni gece görüş özelliği, düşük pozlamalı karanlık fotoğrafları ışıl ışıl capcanlı fotoğraflara dönüştürüyor.

Grup Selfie

Arkadaşlarımız ya da ailemiz ile bir araya geldiğimizde toplu fotoğraf çekilmek isteyebiliriz. Fakat çoğu amiral gemisinin ön kamerası 3’ten fazla kişiyi kadraja sığdıramaz. Pixel 3 ikilisinde bulunan çift ön kamera kurulumu, grup selfie özelliği ile geniş arkadaş gruplarını tek bir fotoğrafa kolaylıkla sığdırabilir.

Google Lens

Google, Pixel 3’ler ile birlikte Google Lens’i de güncelledi. Artık Google Lens ile bir ürünü işaretlediğinizde bilgiler otomatik olarak gösteriliyor.

Google Playground

Google Playground, Google AR (artırılmış gerçeklik) etiketlerinin yeni adı. Google, Playground ile birlikte 4 yeni AR emoji paketi ekledi. Ayrıca artık yapay zeka, sahneyi daha iyi tanıyarak en uygun emojileri öneriyor ve sahnede bulunan nesneler ile daha iyi etkileşimde bulunmalarını sağlıyor.