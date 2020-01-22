Google Pixel 3A'da Sadece Arama Yapmaya İzin Veren Zarf

Google, Pixel 3A kullanıcıları için telefonlarını içine koyduklarında sadece telefonun arama özelliğini kullanabilecekleri bir zarf tasarladı. Pixel 3A kullanıcıları, evlerinde bulunan yazıcıdan alacakları bir çıktı ile bu zarfı kendileri de oluşturabiliyorlar.

Teknoloji devleri, geliştirdikleri ürünler ile tüketicileri şaşırtmaya devam ediyor. Google tarafından tasarlanan yeni bir zarf, Pixel 3A telefonların sadece arama özelliğinin kullanılmasını sağlıyor. Telefonun özelliklerinin sınırlanmasını sağlayan zarf, evlerde kullanılan sıradan yazıcılarla da üretilebiliyor.

Google’ın geliştirdiği zarfı basmak ve kullanmak çok kolay. Teknoloji devinin geliştirdiği zarfı kullanmak için Play Store’da bulunan Envelope uygulamasını telefonunuza indirmeniz gerekiyor. Uygulamayı Pixel 3A telefonunuza indirdikten zarfın tasarımının olduğu PDF’i indirin ve yazdırın. PDF’i yazdırdıktan sonra ortaya çıkan şablonu keserek bir zarf haline getirmek için talimatları izleyin.

Talimatları izleyerek zarfı ortaya çıkardıktan sonra telefonunuzu bu zarfın içine koyarak sadece arama yapmak için kullanabilirsiniz. (Geliştiriciler zarfın kapatılması için yapıştırıcı kullanılmasını öneriyorlar.) Telefonunu Google tarafından tasarlanan zarfa yerleştiren kullanıcılar, telefon zarfın içine olduğu müddetçe sadece arama yapabiliyorlar.

Bazı etkinliklerde, akıllı telefonların internet, medya gibi özelliklerinin kullanılmaması adına kullanılabilecek zarfın kodları, Google tarafından GitHub’da açık kaynak olarak paylaşıldı. Kullanıcılar, açık kaynak kodları kullanarak bazı başka özelliklerin de kısıtlanmasını sağlayabilirler. Tekrar uyarı da bulunmamızda fayda var: Google tarafından geliştirilen bu zarf, şu an için sadece Google Pixel 3A telefonlarda kullanılabiliyor.

Google, ilginç zarf tasarımı ile beraber akıllı telefon kullanıcılarının telefon kullanım sürelerini kontrol altına almalarını sağlamak için Activity Bubbles isimli bir uygulama daha yayınladı. Play Store’dan indirilebilen uygulama ile telefon kullanım süresi arttıkça ekranda büyüye baloncuklar görülüyor. Kullanıcılar, baloncukların büyüklüklerini takip ederek telefon kullanım sürelerini anlayabiliyorlar.

Google, Activity Bubbles’ın yanında telefon kullanım süresini duvar kağıdı olarak gösteren bir kronometre uygulaması da yayınladı. Screen Stopwatch isimli uygulama ile ekran kilidi açıldığı andan itibaren telefonun ne kadar kullanımda olduğu duvar kağıdı olarak görülebiliyor.

Google Pixel 3A'yı sadece arama yapmak için kullanmayı mümkün kılan zarfın videosu