Google Pixel 3a XL'ın Kutusu Ortaya Çıktı (Fotoğraf)

Tanıtılmasına çok az kala Google Pixel 3a XL hakında yeni detaylar açığa kavuştu.

Bir haftadan daha yakın bir zamanda yeni akıllı telefonları Pixel 3a ve Pixel 3a XL'ı lanse edecek olan Google'ı yoğun bir süreç bekliyor. Daha tanıtılmadan neredeyse her detayı ortaya çıkan akıllı telefonlara olan ilgi şimdiden fazlasıyla büyük. Bugün ise Pixel 3a XL hakkında başka bir detay ortaya çıktı.

Sosyal medyada fotoğrafı paylaşılan Google Pixel 3a XL akıllı telefonun siyah renk seçenekli modelinin kutusunun üzerinde; cihazın 6,0 inçlik bir ekrana, 64 GB dahili depolama kapasitesine ve G020C model numarasına sahip olmasının yanı sıra, üretim merkezi olan Çin'den Google'ın Kanada Şirketi'ne kargolandığı bilgileri de yer alıyor.

Google'ın orta segmente hitap eden ilk akıllı telefonları olan Pixel 3a ailesi gücünü Qualcomm'un Snapdragon 670 yonga setinden ve sahip olduğu 4 GB RAM'den alıyor. 3,5 mm'lik kulaklık girişini koruyan Pixel 3a ve 3a XL için sırasıyla 399 dolar ve 479 dolar fiyat etiketi bulunuyor. 7 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan Google I/O etkinliğinde tanıtılacak olan akıllı telefonların bir süre gündemden düşmemesi bekleniyor.