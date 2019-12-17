Google, Pixel 4'ün Portre Modunun Nasıl Çalıştığını Açıkladı

Google, son amiral gemisi Pixel 4'ün göz alıcı sonuçlar elde eden portre modunu tüm detaylarıyla açıkladı. Gelin Pixel 4'ün portre modunun arkasında neler döndüğüne yakından bakalım.

Teknoloji devi Google’ın piyasaya sürdüğü son amiral gemisi akıllı telefonu Pixel 4 idi. Bu cihazın öne çıkan özelliklerinden birisi ise içinde bulunan kamera yazılımıydı. Pixel 4 kamerası, yazılım sayesinde muhteşem portre fotoğrafları ortaya çıkarabiliyordu.

Peki Google’ın Pixel 4 cihazına yüklediği bu kamera yazılımı tam olarak nasıl çalışıyor? Google’ın yapay zekâdan yardım alan kamera yazılımı, Google AI tarafından açıklandı. Gelin Pixel 4’ün portre modunun nasıl çalıştığını birlikte anlayalım.

Pixel 4 kamerası, makine öğreniminden de yardım alıyor:

Portre modu fotoğrafları yalnızca ana objeye odaklanarak çekiyor ve arka planı bulanıklaştırıyor. Bu sonucu elde etmek için kameranın objeden uzaklığı, makine öğrenimi kullanılarak ölçülüyor. Böylece fotoğraf karesindeki ana obje net bir şekilde kalabilirken arka plan bulanıklaştırılabiliyor.

Pixel 4, derinliği ölçebilmek için iki kamera kullanıyor: geniş açılı kamera ve telefoto kamerası. İki kameranın arasında bulunan 13 milimetrelik uzaklık ise aynı karede farklılıklara neden olabiliyor. Bu farklılıklar sayesinde de derinlik ölçülebiliyor. Bunu insan gözü gibi düşünebilirsiniz.

Bunun yanında Pixel 4’ün kameraları çift piksel (dual pixel) tekniğini de kullanıyor. Bu teknoloji sayesinde her piksel ikiye bölünüyor ve yarılar, iki lens tarafından fotoğraflanıyor. Sonuç olarak derinlik ölçümünde çok daha doğru sonuçlar elde edebiliyor.

Google, Pixel 4 cihazlarında bokeh ve bulanık arka plan efektlerini de fazlasıyla geliştirdi. Önceden bokeh bulanıklaştırması, ton haritalama denilen teknik sayesinde yapılıyordu. Bu teknik, gölgeleri parlak noktalara nazaran daha açık renkli hâle getiriyordu.

Bu tekniğin bir eksisi de vardı. Ton haritalama, fotoğraf genelindeki kontrastın dengesiz olmasına neden oluyordu. İşte bu nedenle Pixel 4’teki portre modu önce ham görüntüyü bulanıklaştıran ardından da ton haritalaması yapan yazılımı kullanıyor. Böylece arka plan bulanık kalıyor, görüntüdeki canlılık ve zenginlik korunuyor.