Google Pixel 4'ün Göründüğü Videolar Ortaya Çıktı

Google'ın bu yıl sonu çıkarması beklenen Google Pixel 4'e ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Telefona ait olduğu iddia edilen ve telefonu tüm hatlarıyla kanlı canlı gösteren iki yeni video yayınlandı.

Bu yıl Google’ın Pixel ailesine yeni bir üyenin katılması bekleniyor. Yeni telefonları olacak olan Pixel 4’ü diğer telefonlardan ayıracak önemli bir özelliği ise tasarımı. Google’ın yeni amiral gemisi unvanına sahip olacak telefonunda damla çentik ya da herhangi bir çentiğin bulunmayacağı iddiası oldukça güçlü.

Telefona ait olduğu iddia edilen görüntüleri daha önce sizlerle paylaşmıştık. Paylaştığımız görüntülerde de telefonun ekranında herhangi bir çentik olmadığı ve standart bir çerçeveye sahip olduğu görülüyordu. Çerçeve standart olmasına rağmen aşırı büyük boyutlarda değildi ve rahatsız etmiyordu.

Bugün ise yakında çıkacak olan Pixel 4 XL olduğu iddia edilen telefonun görüntüleri internette video olarak paylaşıldı. Görüntülerde ise Google’ın üzerinde çalıştığı yepyeni bir ekran gözüküyor.

Google Pixel 4 tamamen ortaya çıktı:

Paylaşılan ilk video, 11 saniye uzunluğunda ve Malezyalı bir perakendeci tarafından çekilmiş. Görüntülere bakacak olursak Pixel 4 hakkında çıkan çentiğin eksikliği iddialarının doğrulandığını söyleyebiliriz. Ayrıca telefonun çerçevesi günümüzdeki telefonlara göre büyük olsa da yine de rahatsız edici boyutlarda değil. Videonun ilerleyen kısımlarında da telefonun arkasını, yanını, üstünü ve alt kısmını görebiliyoruz.

İkinci video ise yalnızca 5 saniye uzunluğunda. Videoda bu kez cihazın beyaz renkli hâli yer alıyor. Bu videoda diğer videoda gösterilmeyen şey ise kullanıcı arayüzü hakkında ufak bir bilgi edinmemizi sağlayan kesit. Videonun sonunda telefonun kamera arayüzünü görebiliyoruz.

Pixel 4 ve Pixel 4 XL, yepyeni bir yüz tanıma sistemiyle gelecek ve Soli hareket algılayıcıyı barındıracak. Buna ek olarak telefonun ekranı 90 Hz yenileme hızına sahip olacak. Telefonu tasarım açısından açıklamak gerekirse yanları mat siyah renkte olacakken arkası cam gibi parlak olacak ve ufak bir Google logosunu barındıracak.