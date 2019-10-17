Google Pixel 4'ün Yüz Tanıma Kilidinde Korkutan Hata

Google Pixel 4'te kullanıcıların hoşuna gitmeyecek bir eksik keşfedildi. İddiaya göre Pixel 4 yüzünüzü siz uyurken bile tanıyabilecek. Bu da birtakım güvenlik endişeleri oluşmasına neden oluyor.

Google'ın yeni telefonu Pixel 4, donanım tabanlı yüz tanıma özelliğiyle tanıtıldı. Ancak ilk olarak iPhone X'te sunulan bu özelliğin Pixel 4'te yeterince güvenli olmadığı öne sürülüyor. Gelen yeni bir bilgiye göre Google’ın yeni amiral gemisindeki yüz tanıma özelliği "uyuyakalsanız" bile çalışıyor.

Söz konusu iddia, BBC muhabiri Chris Fox tarafından ortaya atıldı. Fox verdiği bilgiyi ispatlamasını isteyen kullanıcılara gözleri kapalı ve ağzı açık uyur bir ifadeyle Pixel 4'ün kilidini açtığını gösteren bir video paylaştı. Telefonun en son sürüm Android işletim sistemiyle çalıştığı belirtilse de, tam sürüm numarası verilmedi. Fox, ayarlardan "gözler açık" seçeneğini kapatmış olabileceğini öneren takipçilere "elindeki cihazda böyle bir özelliğin olmadığı" belirtti.

Ardından takipçilerden biri Pixel 4'ün yüz tanıma sisteminin "sadece gözler açık şekilde kilit açabilme" özelliğini içerdiğini ortaya koyan bir görsel paylaştı:

Eğer yüz tanıma özelliğindeki 'açık' Google Pixel 4'ün inceleme cihazıyla sınırlı değilse, Google kullanıcılardan hoş bir tepki almayacaktır. Diğer yandan takipçilerden gelen iç rahatlatıcı ekran görüntüleri doğruysa; kullanıcılar telefonun kilidini sadece gözleri açık şekilde açabilecekler ve yetkisiz kullanıcıların kilidi açmasını önleyebilecekler. Pixel 4 piyasaya sürüldüğünde ortaya çıkacak sonucu merakla bekliyoruz.