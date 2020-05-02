Google Pixel 4a, Geekbench Veri Tabanında Ortaya Çıktı

Google Pixel serisinin yeni orta segment telefonu Pixel 4a, Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Ortaya çıkan Geekbench listelemesi, cihazla ilgili bazı kilit donanım özelliklerini de ortaya koymuş oldu.

Geçtiğimiz aylarda Google’ın Pixel 4a olarak adlandırdığı yeni bir orta segment akıllı telefon çıkaracağıyla ilgili söylentiler ortaya çıkmıştı. Google’ın bu orta segment cihazının çıkış tarihinin ise 22 Mayıs 2020 olacağı iddia edilmişti.

Bugün ise arama devinin yeni telefonunu Geekbench veri tabanında ortaya çıktı. Ayrıca bu sayede cihazın bazı kilit donanım özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi de belli olmuş oldu. Peki, Pixel 4a’da yer alacak olan donanım özellikleri neler?

Pixel 4a hakkında bilinenler

Yukarıdaki görselden de görebileceğiniz üzere Pixel 4a, tek çekirdekte 2 bin 529 çok çekirdekte ise 6 bin 366 puana sahip. Ayrıca cihazın kutusundan Android 10 ile birlikte çıkacağı görülüyor. Pixel 4a, en saf Android sürümüne sahip olacak.

Gücünü Qualcomm Snapdragon 730 işlemciden alacak olan Pixel 4a, 6 GB RAM’a sahip olacak ki farklı RAM varyantlarının da olması bekleniyor. Geekbench listelemesi, bunların haricinde bizlere herhangi bir bilgi de sunmuyor.

Daha önce ortaya çıkan bilgilerde Google Pixel 4a’nın 2.340 x 1.080 piksel Full HD+ çözünürlüklü 5,81 inçlik OLED bir ekrana sahip olacağı iddia edilmişti. Ayrıca telefonun ön tarafında selfie kamerasına ev sahipliği yapacak ufak bir çentik yer alacak. Cihaz, 128 GB dâhili depolama alanına sahip olacak.

3,5 mm kulaklık girişinin yer alacağı telefonun arka tarafında bulunan tek kamera 12,2 MP değerinde olacak ve optik görüntü sabitleyici özelliğine sahip olacak. Telefonun ön tarafında yer alacak olan selfie kamerası 84 derecelik bir açıya sahip olacak. Bunlara ek olarak Just Black ve Barely Blue renk seçeneklerine sahip olacak olan cihazın fiyatının da 399 dolar (vergiler hariç 2.797 TL) olacağı iddia ediliyor.