Son zamanların en çok beklenen telefonu olan Google Pixel 4a’nın en net görselleri ortaya çıktı. Bu görsellerde en dikkat çeken şey telefonun kılıfı oldu.

Google'ın merakla beklenen telefonu Google Pixel 4a'nın görselleri geçtiğimiz gün ortaya çıkmıştı ancak çözünürlük olarak fazla bir şey vadetmeyen görsellerden bilgi edinmek bir hayli zordu. Bugün ortaya çıkan fotoğraflardaysa telefonun hatları net bir şekilde belli oldu.

İlginç ve örme bir kılıfla birlikte ortaya çıkan Google Pixel 4a, söylentilere göre 5,7 ila 5,8 inçlik bir ekranla birlikte gelecek ve günümüz akıllı telefonlarından daha kompakt bir tasarımla tanıtılacak. Telefonun sol üst köşesinde delik ekrana yerleştirilmiş bir kamerayı da görmek mümkün.

Google Pixel 4a'nın görsellerini incelediğimiz zaman Google'ın sade bir tasarımı tercih etmekle doğru noktaya parmak bastığını söyleyebiliriz. Telefonun arkasında bir kalabalık yok ve kare bir kamera modülüne yalnızca ortalanmış yuvarlak bir parmak izi okuyucu eşlik ediyor. Parmak izi okuyucunun ortaya konulmasıyla birlikte telefonun yüksek yenileme oranlı bir OLED ekranı desteklemeyeceğini de düşünüyoruz. Telefonun uygun fiyatlı olması düşünüldüğü için bu tercihin de anlaşılabilir olduğunu belirtmekte fayda var.

Google Pixel 4a özellikleri

Donanım özellikleri açısından, Pixel 4a dünyanın en hızlı Android akıllı telefonu için herhangi bir ödül kazanmayacak, ancak işi kolayca halledecek. Önceki sızıntılar göz önüne alındığı zaman bu modelin Snapdragon 730 ya da Snapdragon 765 yongasıyla çıkma olasılığının yüksek olduğu tahmin ediliyor. Pixel 4a'nın beklenen lansmanı, Google'ın çevrimiçi tabanlı I/O açılış konuşması sırasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Eğer tüm söylentiler doğru çıkarsa Google, uygun fiyatlı ve güzel bir cihazla kullanıcılarının karşısına çıkacak.