Google Pixel 4a ile Çekildiği Öne Sürülen Örnek Fotoğraflar

Google'ın merakla beklenen yeni telefonu Pixel 4a ile çekildiği iddia edilen örnek fotoğraflar ortaya çıktı. Bir YouTuber, Pixel 4a ile çektiğini belirttiği görüntüleri, Redmi Note 7 ile çektiği görüntülerle kıyasladı.

Google'ın bir sonraki akıllı telefonunun Pixel 4a olacağına dair bugüne kadar birçok sızıntı ortaya çıktı. Bu kez ise Pixel 4a ile çekildiği öne sürülen fotoğraflar, Google'ın merakla beklenen yeni telefonu hakkında bir fikir oluşmasını sağlıyor.

Pixel 4a'ya sahip olduğunu iddia eden bir YouTuber, Google'ın merakla beklenen yeni telefonuyla çektiği kamera örneklerini Twitter hesabından paylaştı. Ayrıca Pixel 4a ile çektiği görüntüleri, Redmi Note 7 ile çektiği fotoğraflarla kıyaslayarak aradaki büyük farkı ortaya koydu.

Google Pixel 4a (solda) ve Redmi Note 7 ile (sağda) çekilen fotoğraflar:

Google Pixel 4a ile çekilen görüntüler, Redmi Note 7'ye göre daha az puslu ve daha canlı renklerle ön plana çıkıyor. Redmi Note 7'de 48 MP ana kamera var ve Pixel 4a'da 12 MP sensör bulunması bekleniyor. Kamera örneklerinde görüldüğü üzere yüksek megapiksel, her zaman daha iyi sonuçlar sunmuyor.

Yine yukarıda gördüğünüz gibi Google Pixel 4a ile açık havada çekilen bir fotoğrafta cihazın, renk doygunluğu açısından çok iyi bir seviyede olduğu fark ediliyor. Redmi Note 7 ile çekilen fotoğrafın çok daha soluk olduğu söylenebilir. Elbette burada fotoğrafların Pixel 4a ile çekildiğini varsayıyoruz. Yine de resmi bir paylaşım olmadığı için bu tarz sızıntılara temkinli bakmakta fayda var.

Google'ın yeni Pixel 4a'yı mayıs sonunda gerçekleşmesi planlanan I/O etkinliğinde tanıtması bekleniyordu, ancak etkinlik koronavirüs nedeniyle ertelendi. Sızıntıların sıklığına bakılırsa, şirketin yeni orta sınıf telefonunu benzer bir zaman diliminde çevrimiçi olarak tanıtması sürpriz olmaz.