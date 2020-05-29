İptal Edilen Google Pixel 4A XL'nin Tasarımı Açığa Çıktı

Google'ın bir süre önce iptal ettiği akıllı telefon projesi Pixel 4A XL'nin görselleri ortaya çıktı. Paylaşılan görüntüler, telefonun genel tasarımının alışık olduğumuz Google çizgisinde olduğunu ortaya koyarken ilginç bir şekilde bu telefonun fazlasıyla ince ve kısa olabileceğini ortaya koyuyor.

Google'ın geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da orta seviye bir akıllı telefon duyurması bekleniyordu. Bu konuda pek çok sızıntı gerçekleşse de bir süre önce ortaya çıkan bilgiler, Google'ın bu yıl piyasaya sürmesi beklenen "Pixel 4A XL" projesini iptal ettiğini ortaya koydu.

İlk etapta, telefonun 2020'nin ilk yarısında çıkarılmayacağı söylenirken sonradan yapılan açıklamalar, bu telefonun hiçbir zaman gün yüzüne çıkmayacağını, Google'ın 2020'de tek orta seviye telefonunun "Pixel 4A" olacağını ortaya koydu. Şimdi ise iptal edilen Pixel 4A XL'nin görselleri gün yüzüne çıktı.

Google Pixel 4A XL, piyasaya sürülseydi böyle görünecekti

Pixel 4A XL'nin sızdırılan görüntüleri, bu akıllı telefonun kabul edilebilir düzeyde ince çerçevelere, delikli bir ekrana, kare şeklindeki kamera kurulumuna ve arka kısmında parmak izi okuyucuya sahip olacağını ortaya koyuyor. Ayrıca telefonun boyutları ise 154.3 mm x 73.9 mm x 8.2 mm olarak belirlenmiş. Bu boyutlar, Pixel 4A XL'nin selefinden daha kısa ve daha dar olduğunu ortaya koyuyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın Pixel 4A'yı temmuz ayı içinde duyurması bekleniyor. Ancak iddialara göre şirket, telefonun lansmanını birkaç kez erteledi ve bir kez daha erteleyebilir. Bazı kesimler, Google'ın Pixel 4A'yı ertelemesine neden olarak koronavirüsü gösterirken, bazıları da Google'ın Pixel 4A ile iPhone SE'yi yakın zamanlı yanıtmak istemediğini belitiyor.