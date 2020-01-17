Google Pixel 4a Hakkında Yeni Bilgiler Ortaya Çıktı

Google, geçtiğimiz yıl Pixel 4 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmesinin ardından, amiral gemisi ailesinin daha düşük özelliklere sahip uygun fiyatlı modelleri için kolları sıvadı. Şirketin Pixel 4a ve Pixel 4a XL üzerinde çalıştığını ortaya koyan ipuçları ortaya çıktı.

Google, geçtiğimiz yıl ekim ayında Pixel 4 serisi amiral gemisi telefonlarını duyurmadan önce Pixel 3a ve Pixel 3a XL akıllı telefonlarını bütçe dostu fiyatlarla tanıttı. Arama motoru devinin şimdi de Pixel 4 ve Pixel 4 XL'den daha düşük özelliklere sahip olan Google Pixel 4a ve Pixel 4a XL üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

XDA Geliştiricileri, 2020 yılında tanıtılması beklenen yeni Pixel cihazlarının kod adlarıyla ilgili bir ipucu buldu. Pixel 4'ün ürün yazılımının Android Açık Kaynak Projesi (AOSP) ve Google uygulamalarının yeni sürümünü inceleyen geliştiriciler, sunfish, redfin ve bramble şeklinde kod adı keşfetti. Bu kod adlarının Google'ın yeni Pixel 4a ve Pixel 4a XL 5G cihazlarına ait olduğu düşünülüyor.

AOSP deposunda bulunan 'sunfish' kod adı, Snapdragon 730 mobil platformunun kod adı olan sm7150'yi temel alıyor. Sunfish'in Android 10 ve Android 11 tabanlı iki geliştirme koluna sahip olduğu belirtildi. Aynı kod adı ve diğer Pixel cihazlarının kod adları Google uygulamasındaki bir kod satırında görüldü. Bu cihazın Pixel 4a olduğu düşünülüyor bu modelin 5G bağlantı desteğinin olmadığı görülüyor.

Diğer yandan 'Redfin' kod adlı cihaz, sm7250 işlemcisine sahip ve Android 10 işletim sistemiyle geliştiriliyor. Sm7250, Snapdragon 765 işlemcisinin kod adı. Snapdragon 765'te entegre 5G modem olduğu için cihazın 5G destekli bir akıllı telefon olacağı söylenebilir. Cihazın Pixel 4a XL adlı model olabileceği düşünülüyor.

Google, uygun fiyatlı yeni Pixel'lerde 5G desteği sunacak

'Bramble' kod adının ise ilk olarak yeni nesil amiral gemilerine güç verecek Snapdragon 865 işlemcilere referans olduğu düşünülüyordu. Ancak, Linux kernel 4.19 sürümü üzerinde çalıştığı için bu ihtimal ortadan kalktı. Redfin gibi, Android 10 ve Android 11'de geliştiriliyor. Cihazın kernel versiyonu göz önüne alındığında, Snapdragon 765 işlemcili bir akıllı telefon olabilir.

Yani Redfin veya Bramble'ın 5G özellikli bir Pixel 4a akıllı telefon olarak karşımıza çıkabileceği düşünülüyor. Google'ın bütçe dostu modelleri bu yılın ilk yarısında tanıtması bekleniyor, ancak ne zaman tanıtacağı hakkında şimdilik net bir bilgi yok.