Google Pixel 4a'nın Yeni Özellikleri Ortaya Çıktı

Google’ın Sunfish kod adını verdiği, orta segment akıllı telefonu Pixel 4a’ya dair bazı yeni bilgiler ortaya çıktı. Snapdragon 730 işlemciye sahip olacak olan telefonda tek arka kamera bulunacağı iddia edildi.

Birkaç hafta önce yaptığımız haberimizde Google Pixel 4a’nın kod adının ortaya çıktığından bahsetmiştik. Kod adlarında genellikle balıkları kullanmayı tercih eden Google, bu geleneğinden şaşmamış ve Pixel 4a’nın kod adını da ‘Sunfish’ olarak belirlemişti.

Qualcomm Snapdragon 730 işlemciyle gelecek olan Sunfish’e ise Redfin ve Bramble’ın eşlik edeceği ortaya çıkmıştı. Redfin’in cihazın XL varyantı olacağı düşünülürken Bramble’a dair bir tahmin bulunmuyordu. Şu an için üç telefonla ilgili emin olunan şey ise bunların 2020 model orta segment Pixel cihazları olacakları.

Pixel 4a’nın sahip olacağı düşünülen özellikler:

Yukarıda bahsettiğimiz Pixel 4a modellerinden bir tanesinin Qualcomm Snapdragon 765 işlemci ve 5G desteğiyle birlikte geleceği düşünülüyor. Daha düşük özelliklerle sahip olacak olan varyant ise Snapdragon 730 işlemciden güç alacak.

Ortaya çıkan bazı yeni bilgilere göre Pixel 4a; 5,7 ya da 5,8 inçlik bir ekrana sahip olacak. Cihazda ayrıca USB Type-C girişi, 3,5 mm kulaklık girişi ve tek arka kamera yer alacak. Cihazın arka tarafında ise parmak izi okuyucu sensör bulunacak.

Google, daha önce piyasaya sürdüğü orta segment modeli Pixel 3a’dan oldukça olumlu geri dönüşler almıştı. Dolayısıyla şirket, Pixel 4a ile de bu başarısını devam ettirmek isteyecektir. Google’ın cihazları tanıtacağı I/O 2020 etkinliğine daha üç ay gibi bir süre bulunuyor. Bu süre boyunca cihazla ilgili daha fazla ve detaylı bilgiler ortaya çıkacaktır.