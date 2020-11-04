Google: Pixel 5 Ekranlarındaki Açıklık Tasarımdan Kaynaklı

Google Pixel 5 kullanıcıları, telefonun kasasıyla ekranın arasındaki boşluğun bir üretim hatası olmasından çekiniyordu. Firma, yaptığı açıklama ile bu boşlukların tasarımın bir parçası olduğunu açıkladı.

Google Pixel 5, Ekim ayında piyasaya çıkmıştı. Akıllı telefonun kullanıcılarına ulaşmasının ardından forumlarda telefonda bir tasarım hatası bulunabileceği yönünde tartışmalar başlamıştı. Bu tartışmaların nedeni ise telefonun ekranı ile kasası arasında bulunan ince boşluktu.

Konuyla ilgili olarak Google bir açıklama yaparak müşterilerinin yüreğine su serpti. Firma bu boşlukların tasarımda yer aldığını, bir hata olmadığını ifade etti. Ayrıca boşluk nedeniyle telefonun su ya da toza karşı dayanıklılığının da azalmadığını belirtti.

Hata değil tasarım

Pixel resmi forumlarında müşterilerin sorularını yanıtlayan bir topluluk temsilcisi, bu boşlukların bir üretim hatasından ya da dikkatsiz işçilik gibi nedenlerden kaynaklanmadığının altını çizdi. Temsilci açıklamasında, “Müşterilerden gelen birimleri inceleme fırsatı bulduk ve fabrikadaki kalite kontrol verilerimizle bir araya getirdiğimizde, telefonun gövdesi ile ekranı arasındaki açıklığın Pixel 5’inizin tasarımının normal bir parçası olduğunu doğrulayabiliriz.” dedi.

Bu kısmen ilginç açıklama, birden fazla kullanıcının farklı yerlerde ve boyutlarda açıklıkları işaret eden açıklamaları üstüne geldi. Ayrıca bu açıklıkların her telefonda bulunmadığı da belirtiliyor. Bu da neden her telefonda açıklık olmadığı ya da açıklıkların yerlerinin farklı olduğu konusunda yeni sorular doğuruyor.

Su ve toz geçirmezlikte sorun yok

Yapılan açıklamada ayrıca boşluğun “su veya toz geçirmeme özelliği ya da fonksiyonellik üzerinde bir etkisi olmadığı” da ifade edildi. Yani Google Pixel 5 kullanıcıları, akıllı telefonlarının IP68 sertifikasına güvenebilir.

Bu boşluğun neden telefonlarda bulunduğu sorusu ise cevabını bulamayan sorulardan oldu. Bunun bir nedeni, telefonun ekranını telefonun geri kalanına sabitlemek için kullanılan yöntem olabilir. Boşluk kendi başına bir sorun yaratmasa da firmanın amiral gemisi için özensiz bir detay olarak görülüyor.