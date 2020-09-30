Google'ın saatler sonra duyuracağı yeni akıllı telefonu Pixel 5, kanlı canlı görüntülendi. Jon Prosser'in Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla gün yüzüne çıkan telefon, ince çerçeveli bir yapıya sahip olacak gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, günün ilerleyen saatlerinde büyük bir etkinlik düzenleyecek. Geçtiğimiz yıllara göre farklı olarak internet üzerinden düzenlenecek etkinlik, Google'ın yeni ürünlerini gün yüzüne çıkaracak. Tüketiciler, bu etkinlik kapsamında ise en çok Pixel 5 olarak isimlendirilen Google'ın yeni akıllı telefonunu merak ediyorlar.

"Made by Google" isimli bu etkinlik için heyecanlı bekleyiş devam ederken dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Jon Prosser, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımla Google'ın yeni akıllı telefonunun fotoğraflarını paylaştı. Yapılan paylaşım, Google Pixel 5'in nasıl görüneceğini açıkça ortaya koyuyor.

Google Pixel 5'in tanıtım öncesinde ortaya çıkan fotoğrafları

Jon Prosser tarafından paylaşılan görüntüler, Google Pixel 5'in ince çerçeveli bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca ekranın sol üst kısmına yerleştirilen delikte de ön kamera yer alacak. Telefonun arka kısmına baktığımızda ise ikili kamera kurulumunu ve parmak izi okuyucu sensörünü görebiliyoruz.

Google, geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürdüğü Pixel modellerinde parmak izi okuyucu sensöre yer vermiyordu. Şirket bunun yerine, ön kamerada yer alan yüz tanıma teknolojisinden faydalanıyordu. Ancak çentikli tasarımla birlikte ortadan kaybolan yüz tanıma sensörü, Google'ı bu tür bir yeniliğe sevk etmiş gibi görünüyor.