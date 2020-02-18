Google'ın Bir Pixel 5 Modeli Geliştirdiği Kesinleşti

Google'ın bir süredir üzerinde çalıştığı söylenen yeni telefonu Pixel 5, ilk kez resmi bir şekilde ortaya çıktı. Android geliştirme platformundan bir geliştirici, yaptığı bir çalışmayla ilgili kod hazırlarken, söz konusu çalışmanın testlerini Pixel 5 üzerinde yaptığını açıkladı.

ABD merkezli teknoloji devi Google, pek çok alanda tüketicilere hizmet veriyor. Şirketin hizmet verdiği sektörlerden bir tanesi de akıllı telefonlar. Google, piyasaya sürdüğü "Pixel" telefonlarla kendisine, özellikle de ABD pazarında ciddi bir yer buldu. Ayrıca bir süredir, şirketin üzerinde çalıştığı ifade edilen yeni telefonu "Pixel 5" ile ilgili de söylentiler, ortalıkta dolaşıyor.

Google, bugüne dek Pixel 5 ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak yaşanan son bir gelişme, Pixel 5'in varlığını resmen doğruluyor. Görünen o ki teknoloji devi Google, ilerleyen dönemlerde tüketicilerin hizmetine gerçekten de Pixel 5 olarak isimlendirilecek bir akıllı telefon modeli sunacak.

Yaklaşmakta olan Pixel 5 ile ilgili ilk resmi gelişme, Google'ın sunduğu Android işletim sisteminden geliyor. Tüketiciler, Android işletim sistemini sadece Google tarafından yayınlanan bir işletim sistemi olarak bilseler de Android, bir açık kaynaklı proje ve üçüncü parti geliştiriciler tarafından da sürekli olarak katkıda bulunulabiliyor.

Google, Android işletim sisteminin projesini "Android Open Source Project (AOSP)", yani "Android Açık Kaynak Projesi" olarak isimlendiriyor. Bu projenin içerisinde yer alan bazı yeni bölümler ise Google Pixel 5'in varlığını resmen doğruluyor. Bu proje kapsamında çalışmalarını sürdüren geliştiricilerden bir tanesi, yaptığı çalışmaların geri dönütünü projeye eklerken, Pixel 5'in varlığını açıkça ortaya çıkarıyor.

Google Pixel 5'in varlığı, işte bu görüntüyle ortaya çıktı

Pixel 5'in varlığını ispat eden geliştirici, görünen o ki bir kod bölümünün devre dışı bırakılması üzerine çalışıyor. Kodun devre dışı bırakılması sürecinde çeşitli testler yaptığını söyleyen geliştirici, bu testleri Kernel sürümü 4.14 olan bir Pixel 4 ve Kernel sürümü 4.19 olan Pixel 5 üzerinde gerçekleştirdiğini açıklıyor.

Yaşanan bu gelişmeyle birlikte Google Pixel 5'in varlığı, resmileşmiş oldu. Ancak bu telefonun hangi özelliklere sahip olacağı ve ne zaman piyasaya sürüleceğini konuşmak için henüz çok erken. İlerleyen dönemlerde Google Pixel 5 ile ilgili yaşanacak sızıntılar gün yüzüne çıktıkça, bizler de bu bilgileri sizlere aktarıyor olacağız.