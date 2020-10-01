Google Pixel 5 ve Pixel 4a 5G Fotoğraf Örnekleri

Google, dün akşam duyurduğu Pixel 5 ve Pixel 4a 5G'nin kamera performansını gösteren bazı fotoğraflar yayınladı. Yayınlanan fotoğrafların tek tek hangi telefondan çekildiği bilinmiyor ancak Google, yeni akıllı telefonlarının kamera performansıyla da rakiplerine gözdağı verecek gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, dün akşam düzenlediği "Made by Google" etkinliğinde yeni akıllı telefonlarını duyurdu. Pixel 4a 5G ve Pixel 5 olarak isimlendirilen bu telefonlar, ekim ayı sonu itibarıyla tüketicilere ulaşacak. Ancak tüketicilerin heyecanını bir nebze de olsa dindirmek isteyen Google, Pixel 4a 5G ve Pixel 5'in kamera donanımın neler sunduğunu gösterdi.

Pixel 5 ve Pixel 4a 5G ile çekildiğini iddia ettiği bazı fotoğraflar paylaşan Google, yeni akıllı telefonunun hem geniş açı hem de düşük ışık modunda nasıl bir performans sergilediğini ortaya koymuş oldu. Teknoloji devi, hangi görselin hangi telefonla çekildiğini açıklamadı ancak her iki telefonun da aynı işlemci ve aynı kamera donanımlarına sahip olduğunu düşünecek olursak, iki model arasında fark olmaması gerektiğini söyleyebiliriz.

Google'ın Pixel 5 ve Pixel 4a 5G için paylaştığı fotoğraf örnekleri

Aslına bakacak olursak Google, Pixel telefonlarının kamera performansıyla daima dikkat çekmiştir. Pixel 4a 5G ve Pixel 5'in kamera performansının da bu durumu devam ettireceğini görebiliyoruz. Çünkü normal sayılabilecek gün ışığında yapılan HDR+ çekimler, oldukça temiz ve kaliteli görünüyor. Düşük ışıkta çekilen fotoğraflarda ise kumlanma minimum seviyede.

Google, geçen yıl duyurduğu Pixel 4 serisi ile özellikle de gece çekimleri konusunda dikkat çekmişti. Hatta kullanıcılar, bu telefonları kullanarak astrofotoğrafçılıkla bile ilgilenebiliyorlardı. Pixel 5 ve Piksel 4a 5G modellerinde ise gece çekim performansı, bir nebze daha iyileştirilmiş durumda. Üstelik Google'ın yeni akıllı telefonları, özel bir moda geçmeye gerek kalmadan otomatik olarak düşük ışık algılaması yapabiliyorlar.

Google Pixel 5 ve Pixel 4a 5G'de özel bir telefoto kamera bulunmuyor. Ancak Google, bu kameranın sunacağı doğal portre çekimi özelliğini yazılım ile sunmayı başarıyor.