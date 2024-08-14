Google, dün akşam gerçekleştirmiş olduğu etkinlikte hem yeni Pixel 9 serisi akıllı telefonlarını hem de yapay zeka modeli Gemini'nin yepyeni özelliklerini duyurdu. Bu konudaki tüm duyuruları dün akşam sizlerle zaten paylaşmıştık. Bu yazımızda, Google'ın etkinlikte durup durup Apple'a sataşmasını konu alacağız.

Google, etkinlik boyunca Apple’a birkaç ince ve doğrudan gönderme yaptı. Kendi ürünlerinin güçlü yönlerini vurgularken, bunları Apple'ın duyurularıyla karşılaştırmaktan da çekinmedi. Biz de teknoloji devleri arasındaki kaosu görüyor ve körüğümüzle konu giriş yapıyoruz.

1. Gemini'nin dünya çapında kullanıma sunulması

Google, 45 dilde ve 200'den fazla ülkede erişilebilir olan Gemini yapay zekasının geniş kullanılabilirliğini sık sık vurguladı. Bu, ilk etapta sadece ABD'de ve İngilizce ile sınırlı olacak Apple Intelligence’a açık bir göndermeydi.

2. Google'ın yapay zekası verilerinizi başka şirketlerle paylaşmayacak; Apple'ın aksine…

Google, Gemini’nin sorguları üçüncü taraf yapay zeka sağlayıcılarına başvurmadan işleyebilme yeteneğini vurguladı. Bu, Siri için OpenAI ile ortaklık kuran Apple’a yönelik bir eleştiri olarak görüldü ve Google’ı gizliliğe önem veren kullanıcılar için daha güvenli bir seçenek olarak aktardı.

3. Google, etkinlikte Gemini'yi canlı canlı denedi

Google, etkinlik sırasında Gemini’yi canlı canlı deneyerek bu konuda kendine olan güvenini gösterdi. Bu, denemeler sırasında alınacak sonuçların öngörülemezliğini göz önünde bulundurarak, Apple’ın daha kontrollü ve önceden kaydedilmiş etkinlik sunumlarına yönelik ince bir eleştiriydi. Tabii Google'ın da canlı testler sırasında sorunlar yaşadığını belirtelim.

4. Pixel 9 Pro ile Pixel 9 Pro XL arasındaki farklar

Google, Pixel 9 Pro ile daha büyük XL versiyonu arasındaki tek farkın boyut olduğunu, özelliklerde ise herhangi bir taviz verilmediğini vurguladı. Apple'ın artık Pro ile Pro Max modeller arasında bile kamera, pil ömrü gibi konularda farklar sunduğunu düşünürsek Google'ın bu konuda da Apple'a sataşmakta haklı olduğu söylenebilir.

5. Düşük ışık performansı

Google, Pixel 9 Pro’nun kamerasını doğrudan iPhone 15 Pro Max ile karşılaştırarak geliştirilmiş Night Sight panorama modunu sergiledi. Her iki cihazdan alınan gece fotoğraflarının yan yana karşılaştırılması, Pixel’in düşük ışık performansındaki üstünlüğünü gösterdi.