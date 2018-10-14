Android 9, şu anlık Android cihazların sadece %0.1'inde kullanılabiliyor. Google Pixel cihazlar ise %75'lik Android 9 Pie kullanımıyla öne çıkıyor.

iOS 12 çıkalı daha bir ay bile olmadı ancak iPhone'ların ve iPad'lerin %50'sinden fazlası iOS 12'ye geçiş yaptı bile. İşler Android'e gelince maalesef böyle yürümüyor. Her üretici saf Android sürümünü kendi telefonlarına tek tek özelleştirerek tasarladığı için güncelleme ya gelmiyor ya da çok uzun zaman sonra cihazda kullanılabilir hale geliyor.

Google'ın Pixel cihazları ise saf Android sürümüne sahip. Bütün Pixel cihazlar Android'in yeni sürümü çıktığı andan itibaren yeni sürümü indirebilir ve kullanabilir durumda oluyor. Bu durum 6 Ağustos'ta çıkan Android 9 Pie için de geçerli. 28 Eylül itibariyle Pixel cihazların %75'inden fazlası Android 9 Pie işletim sistemine geçiş yaptı.

Kasım ayının ortasına kadar iOS kullanıcılarının %75'inin cihazlarını iOS'in son sürümü olan iOS 12'ye güncellemesi beklenmekte. Bu bakımdan iOS ve Pixel kullanıcıları, cihazlarını güncellemede yakın oranlara sahipler. IDC'nin (Uluslararası Veri Şirketi) verilerine göre Google 2016 yılında 1.95 milyon ve 2017 yılında 3.9 milyon Pixel cihaz sattı. Bu toplamda 5.85 milyon cihaz ediyor ki 2018 verileri ile çok ama çok daha fazla -2016 ve 2017'de satılan toplam Pixel cihaz sayısının iki katından daha fazla- satış elde edecektir.