Google, Android işletim sistemi için açılan Twitter hesabından paylaşmaması gereken bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımda yeni kulaklıkları "Pixel Buds A"nın tanıtımını yapan Google, böylelikle yeni ürününü duyurmuş oldu. Ancak kablosuz kulaklıkların hala bilinmedik yönleri var.

ABD merkezli teknoloji devi Google, dün pek de beklenmedik bir hata yaptı. Android işletim sistemi için açılan resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Google, bu paylaşımında "Pixel Buds A" olarak isimlendirdiği yeni kablosuz kulaklık modellerini yanlışlıkla duyurmuş oldu. Paylaşılan tweet, yaklaşık 10 dakika yayında kaldıktan sonra kaldırıldı.

Google tarafından yapılan paylaşım, kablosuz kulaklığın tüm özelliklerini gün yüzüne çıkarmıyor. Ancak kulaklıkların tasarımı bu paylaşımda açıkça görülürken, bazı özelliklere de dem vuruluyor. Örneğin bu kablosuz kulaklıklar yüksek ses kalitesi ve hızlı Bluetooth eşleştirme gibi özellikler vadediyor. Ayrıca Google, bu kablosuz kulaklıklarla birlikte Google Fast Pair isimli hızlı eşleştirme sisteminde de iyileştirmeler yaptığını ve bu iyileştirmelerin de artık deneyimlenebileceğini ifade ediyor.

Google'ın yanlışlıkla paylaşıp, dakikalar içinde kaldırdığı paylaşım şöyle

Google'ın yaptığı paylaşımda yer alan fotoğraf, bu kablosuz kulaklıkların dokunmatik yüzeylere sahip olacağını gözler önüne seriyor. Öte yandan kulaklıkların şarj kutusunun tasarımını da açıkça görebiliyoruz. Ürünün Android 6 ve üzeri işletim sistemleriyle uyumlu olduğunu söyleyen Google yetkilileri, Pixel Buds A'nın fiyatına ilişkin hiçbir açıklama yapmıyor.

Google Pixel Buds A, Google'ın piyasaya sürdüğü ilk kablosuz kulaklık değil. Bu bağlamda şirketin son kablosuz kulaklıkları olan Pixel Buds 2 modeli, 179 dolar gibi nispeten yüksek bir fiyat etiketiyle satılıyor. Bu bağlamda Google Pixel Buds A'nın da buna yakın bir fiyata satılabileceğini ifade edebiliriz. Ancak bunun netleşmesi için Google'ın konuyla ilgili bir açıklama yapması gerekecek.