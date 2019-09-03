Android 10, Google Pixel Cihazları İçin Yayınlandı

Google, resmi olarak Android 10 işletim sistemini Pixel cihazları için yayınladı. Eylül ayı güvenlik yamasını içeren güncelleme, yeni işletim sisteminin stabil versiyonunu cihazlara getiriyor.

Google, geçtiğimiz ay Android işletim sisteminin yeni versiyonunun isminin tatlı ismi içermeyeceğini açıklayarak bir sürpriz yapmıştı. Android 10 ismini taşıyacak olan işletim sistemi, yıllardır süregelen bir geleneği sonlandırmıştı. Google, bugün Android 10 işletim sisteminin stabil versiyonunu Google Pixel cihazları için çıkardı.

Android 10’u alan Google cihazları

Pixel

Pixel XL

Pixel 2

Pixel 2 XL

Pixel 3

Pixel 3 XL

Pixel 3a

Pixel 3a XL

Bildiğimiz üzere Android 10, sisteme yayılan karanlık mod özelliğini içerisinde barındırıyordu. Bu özellik Pixel kullanıcılarının bir süredir en çok istediği özelliklerden biriydi ve bugün Android 10’un çıkması ile birlikte istedikleri yerine getirildi. Bunun yanı sıra Google, akıllı cevap özelliğini de devreye soktu. Bu özellik yalnızca cevap vermeye yaramıyor, cevap vermenin yanında bir konum atıldıysa veya bir video linki atıldıysa bildirime tıklayarak anında Haritalar’ı ya da YouTube’u açabiliyorsunuz.

Android 10’u getiren güncelleme, gizlilik seçeneklerini de yüksek oranda geliştiriyor. Buna en basit örnek olarak, konumunuzu yalnızca aktif olarak kullandığınız uygulamanın öğrenebilmesini gösterebiliriz. Güncelleme aşamalı olarak yayınlanıyor ancak beklemek istemeyenler için sistem dosyaları da paylaşıldı. (1&2)