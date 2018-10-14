Pixel'in Kamera App'i Harici Mikrofon Destekliyor

Pixel 3'ün lansmanıyla beraber ortaya çıkan bilgilere göre Pixel'in kendi kamera uygulaması harici mikrofonları destekleyecek.

Google yeni nesil Pixel 3 ve Pixel 3 XL telefonlarını bu haftanın başında tanıtmıştı. Telefonun öne çıkarılan özelliğinin kamera olması ise bir hayli merak edilmişti. Telefonun fotoğrafçılık üzerine yapılan iyileştirmelerinden sıkça bahsedildi. Öyle ki her iki telefonda, en iyi kameraya sahip telefon unvanını almaya hazırlanyor.

Google Pixel 3 ve Google Pixel 3 XL'in kamerasının iyi olmasını sadece donanımsal geliştirmeler sağlamıyor. Donanımın yanında üstün yazılımsal geliştirmeler de yapan Google geliştirici ekibi, bir hafta içerisinde yayınlanacak bir güncelleme ile de kamera uygulamasını güncelliyor.

Şimdiye kadar Pixel kullanıcıları cihazlarında harici bir mikrofon kullanamıyordu. Çekimlerini ya sıradan ses kalitesine sahip dahili mikrofonla yapıyorlardı ya da üçüncü parti yazılım kullanarak ses ve görüntüyü ayrı kaydediyorlardı. Google çalışanının doğruladığı üzere 18 Ekim'de gelecek güncelleme ile Pixel kamera uygulaması - bütün Pixel modelleri için - yeni özelliklere sahip olacak. Bu özelliklere harici mikrofon desteği de dahil.