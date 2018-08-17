Google, Pixel İle En İyi Telefon Üreticisi Olmayı Hedefliyor

Google'ın Pixel serisi ile yaptığı çıkış, oldukça beğeni topladı. Ancak donanımsal olarak yeterli görülmeyen bu cihaz hakkında birçok farklı düşünce var.

Pixel serisi ile muhteşem bir kamera deneyimi sunan Google, yazılım ve donanımsal sorunları geride bırakarak Pixel 3 ile en iyisi olmak istiyor.

Google, yıllardır Nexus olarak devam eden telefon serisini Pixel adıyla değiştirmiş ve başarılı bir grafik çizmeyi başarmıştı. Özellikle kamera konusunda tüm popüler rakiplerinden daha iyi kameralara sahip olan Pixel ve Pixel 2 cihazları, ne yazık ki Google gibi bir firmanın ürünü olmasına rağmen yazılım ve donanım sorunları ile başa çıkmaya çalışmakta.

DxOMark'ta yüksek skorlar alarak boy gösteren Pixel telefonlar, muhteşem kamerasına rağmen sık sık donma ve kasma sorunları gösteren cihazlar durumuna geldi ve Android Oreo güncellemesi dahi pek yeterli olmadı. Şimdi ise Pixel 3 serisini hazırlayan Google, elindeki en iyi kamera özellikli telefonun üzerine bir de donanımsal ve yazılımsal eksiklikleri giderirse, 2018 sonu itibariyle asıl bombayı patlatabilir.

Ortaya çıkan raporlara göre bunu başarabilecek bir telefon sunmayı amaçlayan Google, en iyi kamera, en stabil yazılım ve güçlü donanım üçlüsü ile fark yaratabilir.

Zaten Android’in sahibi olan Google, Pixel 3 ile bu başarıyı sağlayarak Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Oppo, HTC ve Sony gibi rakiplerinin önüne geçer ve kendi mağazasını da açarsa ielrleyen dönemlerde Pixel cihazlarını Samsung Galaxy, Apple iPhone gibi sektörün önde gelen cihazları arasında görebiiriz.