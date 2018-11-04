Google Pixel USB-C Kulaklıkları İle Bildirimlere Yanıt Verin

Kulaklığınız sayesinde ekrana hiç dokunmadan bildirimleri kontrol etmenizi sağlayan Google Pixel USB-C özelliği, kullanıcılara harika bir deneyim sağlıyor.

Google Pixel'in USB-C özellikli kulaklıkları sayesinde ekrana hiç dokunmadan bildirimlerinizi görebilir ve kontrol edebilirsiniz. Google Pixel 3 ve 3 XL'ın kutu içeriğinde yer alan bu kulaklıklar, yenilikçi özellikleriyle dikkat çekiyor.

Bu kulaklıklar zengin ve dengeli bir sesle çok iyi bir kaliteye sahip ve kullanıcılarına harika 3 tane özellik sunuyor.

Google Asistan ile konuşun

Pixel kulaklıklarının ortasında bulunan tuşa basılı tutarak Google Asistan ile konuşabilirsiniz ve tuşu bıraktığınızda ise Google Asistan size yanıtını söyler. Bütün bunları telefonun ekranına bakmadan, hatta telefonunuzu cebinizden çıkarmadan yapabilirsiniz.

Bildirimleri yanıtlayın

Bir başka harika özelilk ise sadece ses kontrolünü kullanarak alınan bildirimleri dinleyip cevaplayabilmenizdir. Bir bildirim aldığınızda, bu bildirimin kaynağının ne olduğunu size söyleyen bir ses duyarsınız. Sesi Yükselt düğmesini basılı tutunca Google Asistan size bildirimi sesli bir şekilde okuyacaktır.

Cevap vermek için oynat / duraklat düğmesine tekrar basılı tutmalı ve cevabınızı söylemelisiniz. Cevabınız, düğmeyi basılı tuttuğunuz süre boyunca kaydedilir. Ardından, cevabı göndermek için Ses Açma düğmesine tekrar basmanız gerekir. Ayırca bu bildirimleri kullanmak istediğiniz uygulamaları seçebilir veya bildirimleri tamamen kapatabilirsiniz.

Gerçek zamanlı çeviri

Kulaklığınızı kullanarak gerçek zamanlı çeviriler yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken ortadaki tuşa basılı tutup konuşmak. Bu özellik sayesinde Google Translate uygulaması otomatik açılarak gerçek zamanlı çeviri yapmanızı sağlıyor.

Ancak sadece Pixel telefonlarda değil, kulaklıklar Android Pie sürümünü çalıştıran hemen hemen her akıllı telefonla çalışıyor. Eğer sizin de Android Pie işletim sistemine ve USB-C girişine sahip bir akıllı telefonunuz varsa, bu kulaklıkları rahatlıkla kullanabilirsiniz.