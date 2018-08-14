Google Play'de 'Fortnite' Diye Aratınca 'PUBG' Çıkıyor

Epic Games'in Play Store'da yayınlamayarak adeta Google'a rest çektiği Fortnite Mobile'a Google'dan manidar bir cevap geldi.

Bir süredir oyun dünyası Fortnite'ın Google Play'de yayınlanmayacak olmasıyla çalkalanıyor. Oyun içi ödemelerin %30'unu Google'a kaptırmak istemeyen Epic Games, oyunun popülaritesine güvenerek .apk dosyasını sadece kendi sitesi üzerinden yayınladı.

Google, Epic Games'in bu hamlesine zekice ve biraz da sert bir yanıt verdi. Epic Games'in CEO'su Tim Sweeney'in de bir süre önce iOS App Store versiyonu üzerinden tweetlediği olay, Google Play'e de geldi.

"Hadi iOS App Store'da 'Fortnite' diye aratalım. En tepede çıkan sonuç ne?"

Google, belli ki Apple'ın art niyetle olmayan arama algoritmasını örnek alarak Epic Games'e yanıt veriyor. Biraz içerlemiş gibi duran Google, Fortnite araması gerçekleştirdiğinizde yukarıdaki gibi ekranla karşılıyor sizleri: "Fortnite Battle Royale, Google Play'de yer almıyor."

İşin ilginç tarafı hemen aşağıda PUBG Mobile önerisinin bulunması. Böylece Google, PUBG'ye küçük bir selam çakarken Epic Games'in kararına da tepkisini göstermiş oluyor.