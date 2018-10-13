Google Play Filmler'e Ücretsiz 4K Güncellemesi Geliyor

Çok yakın zamanda Google Play Filmler'den satın aldığınız içerikleri 4K kalitesinde izleyebileceksiniz.

Geçtiğimiz yıl iTunes'un 4K HDR içeriklere geçiş yapmasıyla birlikte, satın alınan içeriklere ücretsiz 4K güncellemesi gelmesi büyük bir beğeniyle karşılanmıştı. Görünen o ki Google da rakibinin bu hamlesini kullanıcılara sunmayı hedefliyor.

Android Police'in, uygulamanın 4.8 versiyonu üzerinde yaptığı incelemelerde gördüğü kod satırları bu gelişmeyi destekler nitelikte.

Google'ın bu yeni sistemi ne zaman uygulamaya sokacağı henüz belli değil, ancak Google Play Filmler & TV uygulamasında sık zaman geçiriyorsanız, bir de 4K destekli cihazınız varsa yakın zamanda güzel haberler sizi bekliyor olacak.

Uygulamanın mevcut sürümüne hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz: