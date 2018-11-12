Google Play Halk Oylaması Başladı: Kafa Topu 2 de Listede

Google'ın birkaç yıldır düzenlediği Google Play Halk Oylaması yeniden başladı. Listede bulunan adaylardan birisi de Masomo ekibi tarafından geliştirilen Kafa Topu 2.

Android uygulama ve oyun dünyasının nabzını tutan Google Play Halk Oylaması'nın 2018 turu başladı. Listede bulunanlardan birisi de Masomo ekibinin ürünü olup, tüm dünyada milyonlarca oyuncuya hitap eden Kafa Topu 2. Google'ın 2018'in en iyi uygulamasını ve oyununu, kullanıcı oylarıyla belirlediği yarışmaya hep birlikte göz atalım. Oyunuzu kullanmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Google'ın aday olarak seçtiği oyunlar e uygulamalar şu şekilde:

Aday Uygulamalar:

Aday uygulamalar listesine özellikle spor ve sağlıklı yaşam uygulamalarının damga vurduğunu görüyoruz. Ayrıca kişisel fal uygulamalarının ve fotoğraf düzenleyicilerinin listede yer aldığını görüyoruz.

letgo: 2. El Eşyaları Al & Sat:

Faladdin:

LightX fotograf düzenleyici:

Drum Pads - Beat Maker Go:

Spotify Music:

Faljı - Kahve Falı:

LIKE - Büyülü Video Yapıcı ve Topluluk:

Ev Egzersizleri - Ekipmansız:

Quik - Müzikli fotoğraf için GoPro video editörü:

Joom:

Hadi Bilgi Yarışması:

TikTok:

Canva - Ücretsiz Fotoğraf ve Grafik Tasarım Aracı:

Bundle: Son Dakika Haber, Gündem, Dergi, Yazarlar:

BluTV:

Facetune - Kusursuz Selfielerin Düzenleyicisi:

Meditasyon - Uyku, nefes, farkındalık:

Nabız: Size Özel Anlık Haber:

Adım Sayar - Ücretsiz Pedometre ve Kalori Sayacı:

No.Draw - Colors by Number:

Aday Oyunlar

Aday oyunlar listesinde Kafa Topu 2 dışında PC'den mobile gelen PUBG Mobile ve The Sims 4 gibi oyunları görüyoruz. İşin en ilginç tarafı ise Google'ın aday oyunlar listesine iki adet Osmanlı konseptli oyunun girmiş olması.

Kafa Topu 2:

Muhteşem Osmanlı - Taht için Strateji Savaşı:

The Sims™ Mobil:

Konuşan Tom Altın Peşinde:

Lineage 2: Revolution:

Love Balls:

Asphalt 9: Legends - 2018 Yeni Arcade Yarış Oyunu:

FIFA Futbol:

Candy Crush Friends Saga:

Street Racing 3D:

Clash Royale:

Sling Drift:

Lords Mobile:

Garena Free Fire:

Game of Sultans:

Block Craft 3D Ücretsiz: En Iyi Simülatör Oyunları:

Dream League Soccer 2018:

Toon Kupası 2018 - Cartoon Network'ün Futbol Oyunu:

Kamyon Simülatör 2018 : Europe:

PUBG MOBILE: