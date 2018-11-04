  • Android Kullananlar En İyi Uygulama ve Oyunu Seçecek

Google Play, Kullanıcı Oylarıyla Yılın En Beğenilen Oyun ve Uygulamasını Seçecek

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Uygulama ve oyunların yarıştığı Google Play ödüllerinde, bu sene kullanıcıların da oylarıyla kullancıların favori uygulaması ve favori oyunları seçilecek.

Google, Google Play Best of 2018 ödüllerinde kullanıcıların da oy vermesine izin verecek. Kullanıcılar en iyi uygulama ve en iyi oyun dallarında oy kullanabilecek.

Google, yıl boyunca bir çok uygulamayı Google Play’in en iyisi olarak ödüllendirdi. Daha önce Google Play kazananlarını açıklayan Google, bu haftanın başında da Uygulama Dizaynı adaylarını da açıkladı.
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Google, Google Play 2018 Ödüllerinin Adaylarını Duyurdu

Favori Kullanıcı Uygulaması ve Favori Kullanıcı Oyunu dallarındaki oylama 12 Kasım’da başlayacak. Oy kullanabilmek için Google hesabınızın olması yeterli.

Kullanıcıların oy vereceği uygulamalar kategorisindeki adaylar arasında Reddit, Tinder, YouTube TV gibi uygulamalar var. Ayrıca son zamanlarda hayli popüler olan ve milyonlarca kullanıcıya sahip olan TikTok da adaylar arasında.

 

Oyunlar kategorisinde de çok güçlü adaylar var. Piyasaya bomba gibi giren, herkesin elinde telefonla sokaklarda Pokemon avlamasına sebep olan Pokemon Go adaylar arasında. Ayrıca son yılların en popüler oyunlarından olan PUBG Mobile’de en güçlü adaylardan.

Kullanıcıların oylarıyla seçilen kazananlar ise 3 Aralık 2018’de açıklanacak.   

Kaynak : https://9to5google.com/2018/11/03/google-play-best-of-2018-awards/
Etiketler: google play, best of
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