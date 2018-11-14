Google Play Store'da Sahte Kripto Para Uygulamaları Bulundu

Bu hafta yapılan araştırmalarda Google Play Store'da birçok sahte kripto para uygulaması ortaya çıktı.

Google Play Store'da sahte ve zararlı kripto para uygulamaları ortaya çıktı. NEO, Tether gibi kripto para birimlerinin sahte cüzdanları ve MetaMask adındaki bu tehlikeli uygulamalar, güvenlik araştırmacısı Lukas Stefanko tarafından ortaya çıkarıldı. Ekim ayı başından beri Google Play Store'da yayında olan bu sahte uygulamalar, birçok kullanıcı tarafından indirilerek kullanıldı.

Bu tür uygulamalar güvenliğinizi tehdit eden oldukça zararlı uygulamalardır. Örneğin MetaMask adındaki zararlı uygulama sizden özel anahtar ve cüzdan şifrenizi isteyen bir kimlik avı uygulamasıdır. Bu uygulamalar bu hassas verileri elde ettikten sonra kripto paralarınızı hesabınızdan çekerek kendi hesaplarına aktarırlar. Bilgileriniz çalındıktan sonra hesabınız artık dolandırıcılar tarafından ele geçirilir.

Bu tür uygulamaların en endişe verici yanı ise, oluşturmak için kodlama bilgisi gerektirmeyen “AppyBuilder” adlı bir sürükle bırak tarzında uygulama ile yapılmış olmaları. Bu da herkesin aslında bu tür zararlı programlar oluşturabileceği anlamına geliyor. Söz konusu uygulamalar Google'a bildirilerek yayından kaldırıldı fakat bu uygulamalardan herhangi birinin kopyalanıp tekrar yayınlanabileceği ihtimaline karşı kullanıcılar uyarıldı.