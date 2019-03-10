Google Play Store'da Haftanın En İyi 5 Ücretsiz Uygulaması

Her hafta olduğu gibi bu hafta da seçtiğimiz en iyi Play Store uygulamarını sizler için listeledik.

Bu haberimizde Google Play Store'da yer alan, haftanın en iyi 5 uygulamasını sizlerle paylaşacağız. Tamamı ücretsiz olan bu uygulama listesinin güncellenmiş hallerine erişebilmek için bizi takip edebilirsiniz.

Listede yer alan uygulamalar herhangi bir indirim sürecinde değiller. O yüzden dilediğiniz zaman ücretsiz olarak edinebilirsiniz. Unutmadan belirtelim; uygulamalar ücretsiz olsalar da kendi içlerinde ücretli içerikleri bulunabilir.

1. Twimmage

Twimmage, Twitter kullanıcıları için oldukça kullanışlı bir uygulama. Uygulama sayesinde tweetlerinizi birer görsel haline dönüştürüp dilediğiniz platformda paylaşabilirsiniz. Twimmage, Twitter'daki gönderilerini Instagram'da da paylaşmak isteyenler için oldukça faydalı bir uygulama.

Uygulamayı kullanabilmek için Twitter hesabınızdan üçüncü parti uygulama olarak izin vermeniz gerekiyor ancak korkmanıza gerek yok. Çünkü; verdiğiniz izin sadece attığını tweetlere ve takip ettiğiniz kişilere erişim sağlamaya yarıyor.

2. Cam Calculator - Smart Math Solver

Sıradan bir hesap makinesinden çok daha fazlası olan Cam Calculator, dört işlemden fazlasını yaparak trigonometri işlemlerinizi bile üstlenebiliyor. Tercih edebileceğiniz tüm işlem tekniklerini barındıran bu uygulama sayesinde yanınızda ekstra bir hesap makinesi taşımak zorunda kalmayacaksınız. Uygulamanın henüz test sürecinde olduğunu da dipçe olarak ekleyelim.

3. DiskDigger

Henüz iOS kullanıcılarının böyle bir uygulaması olmasa da Android kullanıcıları bu konuda biraz daha şanslı. DiskDigger adlı bu uygulama sayesinde, Android cihazınızdan tamamen sildiğiniz fotoğrafları geri getirebilirsiniz. Uygulamanın tüm fotoğrafları net ve tam şekilde geri getirme garantisi olmasa da hiç yoktan iyidir diyebiliriz. Sildiğiniz fotoğrafların büyük bir çoğunluğunu geri getirebildiği söyleniyor.

4. El Feneri - Tiny Flashlight

Hepimizin akıllı telefonu kendi el feneri uygulamasına sahip fakat hemen hemen hepsi tek bir opsiyona sahip. Tiny Flashlight, birçok farklı moduyla ve detaylı arayüzüyle birlikte istediğiniz el feneri rahatlığını önünüze sunuyor. Uygulama, ekran kilidiniz kapalı olsa bile kilit ekranınızda özel bir arayüzle sizi bekliyor olacak.

5. Shutterstock Contributor

Haftanın en ilginç uygulamasıyla karşınızdayız. Shutterstock, uygun kriterlerde çektiğiniz fotoğrafları kendi platformu üzerinden başka insanlara satmanıza olanak sağlıyor. Fotoğrafçılık yeteneğinize güveniyorsanız bu uygulamayı şiddetle tavsiye ederiz.

Bu haftanın en iyi uygulamaları bizce bunlardı. Bu listeden kendinize uygun uygulamalar bulamadıysanız diğer listelerimizi sabırla beklemenizi öneririz.