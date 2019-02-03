Google Play Store, İndirimlerden Anında Haberdar Edecek Bir Sistem Kurdu

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Google Play Store indirimlerinden, artık çok daha hızlı haberdar olabileceksiniz.

Google Play Store ile ilgili şu an bazı denemeler devam ediyor. Böyle bir sonuca  ulaşılmasındaki en önemli etken ise, Google Play Store’un yapmış olduğu bazı değişikliklerdir.
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Bazıları Google Play Store üzerinden yapılan değişiklikleri ve indirim kampanyalarını öğrenmek isterken, bazıları da bu konuda kayıtsızdır. Google Play Store, platformu önemseyenler için yepyeni ve kişisel bir alan yarattı.
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Google Play Store Yeni Ve Premium Özelliklerini Birbirine Karıştırabilirsiniz

Google Play Store üzerinden bildirim almayı kabul ederseniz, daha önceden baktığınız uygulamaların indirime girdiğinden de haberiniz olabilir. Ayrıca tüm oyun ve uygulamalar ile ilgili oluşturulan bildirimler de çok kısa bir süre içerisinde size ulaştırılır.

Platform üzerindeki değişiklikler konusunda en çok dikkat edilmesi gereken konu; yeni ve premium bölümlerinin karıştırılmamasıdır. Yeni bölümler kategorisinde; sizlere daha çok yakın zamanda oluşturulmuş uygulamalar gösterilir. Premium bölümünde ise; daha çok ücretli olan veya uygulama içi satın alma işlemleri yapan uygulamalar ve oyunlar gösterilir.

Kaynak : https://www.gizchina.com/2019/02/02/google-play-store-may-introduce-alerts-for-deals-new-and-premium-categories/
Etiketler: google play, google play store, Google Play Oyunlar
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