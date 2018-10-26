Google Play Store Ücretli Abonelik Sistemi - Google Pass

Google App Store için aylık ücretli üyelik sistemi olarak tasarlanan Google Pass isimli bir özelliğin gelebileceği dedikodusu kulislerde dolaşıyor.

Google son dönemde Play Store'da önemli bir değişikliğe gitmedi. Japonya'da Pay Points program adlı bir programın başlaması ve oynanabilir demolar özelliği gelmesi dışında çok uzun süredir önemli bir değişiklik olmadı. Şirket, yakın zamanda bu durumu değiştirebilir. Google'a Play Pass adlı bir özellik gelebileceği söyleniyor.

Söylentilerin kaynağı ise Google Play Store'un geliştirici tarafında olan Play Pass adlı seçenek. Şu anda geliştirme aşamasındaki bir özelliğe bağlı bu seçeneği çalıştırmak ise mümkün değil. Zaten bu değişimi fark eden kişi Pass özelliğini açmaya zorlasa bile mağazada bir değişiklik görememiş. Özellik dekompose edildiğinde de herhangi bir bilgi elde etmek mümkün olmamış.

Google'ın Ödüllü Anketler uygulamasında yer alan bir soru da bu noktada dikkat çekici. Yüzlerce dolar değerinde oyunlara erişim sağlayan bir üyelik sistemine isim olarak "Pass" isminin ne kadar uygun olduğunu soruyor. Daha önce de benzer bir ankette "N ile başlayan lezzetli yiyecekler" sorulmuş, anketin şıkları arasında yer alan Nougat Android 7.0 ve Android 7.1'in ismi olmuştu.