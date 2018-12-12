Google, yeni sistemi ile Play Store üzerinde direkt bağış yapma imkanı sunuyor.

Yılbaşının yaklaşmasıyla Google, bağış yapmak isteyenlerin işlerini kolaylaştırma yoluna gidiyor. Normal şartlar altında bir kuruma bağış yapmak istediğinizde onlarca sayfayı aştıktan sonra ödeme sayfasına gelirsiniz. Ancak Google’ın yeni sistemi sayesinde bu işlem fazlasıyla rahat ve pratik bir hal alacak.

Bu yeni özellik sayesinde bağış yapmak isteyenlerin Android cihazları üzerinden “play.google.com/donate” linkine gitmeleri yeterli. Genellikle böyle uygulamalarda akla gelen pay konusunda da endişelenmememizi söyleyen Google, yatırılan paranın tamamının gönderdiğiniz tarafa gittiğini ve Play Store’un hiçbir pay almadığını belirtti.

Uygulamayı yalnızca Amerika Birleşik Devletleri sınırlarında kullanmayı düşünmeyen Google; uygulamayı yakın zamanda Kanada, Meksika, Almanya, Büyük Britanya, Fransa, İspanya, İtalya, Tayvan ve Endonezya gibi ülkelerde de kullanıma sunacak.