Google, Android uygulama mağazası Google Play'in uygulama tavan fiyatını güncelledi. Şimdiye kadar 400 dolar olan ücret, an itibarıyla 999,99 dolar olacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Android uygulama mağazası Google Play ile ilgili dikkat çeken bir işe imza attı. Şirket, Ekim 2015'ten beri uyguladığı 400 dolarlık uygulama tavan fiyatı uygulamasında değişiklik yaptı. Bu değişiklikle geliştiriciler, artık bir uygulama için en fazla 999,99 dolar ödeme talep edebilecekler.

Google, Ekim 2015'e kadar olan süreçte bir mobil uygulama için en fazla 200 dolar talep edilmesine izin veriyordu. Şimdiyse bu tutar, 5 katına çıkmış oldu. Ancak 1.000 dolar, dünyanın hiçbir bölgesi için uygun bir rakam değil. Yani Google böyle bir şeye izin verdi diye geliştiriciler, uygulamaları için bu kadar yüksek fiyatlar talep etmeyeceklerdir.

Bu karar, Google'ın da işine gelir

*Yapılan araştırmalara göre Google Play'deki en pahalı uygulama, "Fisherpunk" isimli bir oyun.

Geliştiricilerin, tavan fiyat bareminin artırılmasını nasıl karşılayacaklarını bilmiyoruz. Ancak açık konuşmak gerekirse bu işte en çok kazanan Google olacak. Çünkü şirket, Google Play'de gerçekleşen satışlardan komisyon alıyor. Daha yüksek uygulama fiyatları, Google için daha yüksek komisyon anlamına geliyor.

Google'ın aldığı kararın geliştiricileri nasıl etkileyeceği şimdilik belli değil. Bakalım gelecekte, Android uygulama dünyasını neler bekliyor olacak.