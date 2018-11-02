Google, Project Fi'nin İsminde Değişikliğe Gidiyor

Google'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı bağlantı teknolojisi Project Fi'nin isminin, geçen üç yıldan sonra değiştirildiği düşünülüyor. Gelen haberlere göre yeni isim Google Fi olacak.

Google'ın sanal cep telefonu ağı projesi 'Project Fi', üç yılın ardından yeni bir isme kavuşuyor. Üç yıl boyunca betada kalan proje hakkında yeni isim söylentisi ise Reddit'te ortaya çıktı. Project Fi, kullanıcılarına kesintisiz ve sürekli bir bağlantı sağlayacağı söylenen bir Google bağlantı hizmeti.

Gmail'i kullanıma sunmadan önce beş yıldan fazla beta aşamasında tutan Google, Project Fi'yi de üç yıldır kenarda köşede geliştirmeye devam ediyordu. Şimdi de gelen bazı görüntülere göre şirket, isimden 'Project' sözcüğünü atarak doğrudan 'Google Fi' ismine geçiş yaptı. Yeni ismin, yeni bir logoyu beraberinde getirdiği de göze çarpan detaylar arasında. Google Pixel 3'ten çıkan bir kağıtta görüntülenen isim ve logo, şimdiye kadar kullanılandan hayli farklı.

Reddit kullanıcısı moonlightclergy'nin paylaştığı kağıda göre isim ve logo değişimi dışında serviste bir değişiklik söz konusu değil. Konuyla ilgili olarak Google'dan yakın zamanda bir açıklama gelmesi bekleniyor.