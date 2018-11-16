Google, Project Fi’ye, Wi-Fi’dan mobil veriye kolay geçiş ve her zaman aktif VPN özelliklerini ekledi.

Google’ın, ’Mobil Sanal Ağ Operatörü’ projesi Project Fi için uzun dönemdeki planları belirsizliğini korurken, kısa dönemde yeni yazılım özellikleri sunulmaya devam ediyor. Google, her zaman aktif kullanılabilecek VPN servisini ve gelişmiş bir ağlar arası geçişi test etmeye başladı.

Genel kullanımdaki Wi-Fi ağlarında otomatik olarak devreye girecek bir VPN servisi, Project Fi’nin en dikkat çeken özelliği olarak tanıtılmıştı. Bu özellik, kullanıcıların Fi abonesi olup olmadığına bakılmaksızın tüm Google telefonlarında 2016 yılında kullanıma sunulmuştu. Bu özelliğin geliştirilmiş hali, şu an ‘Enhance Network’ ismiyle yalnızca Fi abonelerine sunulmakta. Google bunu şöyle açıklıyor :

“Project Fi’nin VPN servisini sizlerin tüm bağlantılarınız için genişletiyoruz, bu sayede artık nerede internete bağlanırsanız bağlanın daha güvende ve daha fazla gizliliğe sahip olacaksınız. ‘Enhance Network’ sistemimiz Wi-Fi bağlantınızdaki kopma anlarını ve ya Wi-Fi bağlantısının olmadığı durumları otomatik olarak tespit ediyor ve bu anlarda mobil verinizi aktif ediyor. Böylece sürekli internet erişimine sahip oluyorsunuz.

Örneğin, evinizden çıkıp arabanıza doğru giderken telefonunuzdaki Wi-Fi bağlantısının yavaşladığı ve ya koptuğu anlarda ‘Enhance Network’ adını verdiğimiz özellik devreye giriyor ve böylece hareket halindeyken bile kesintisiz bir bağlantıya sahip oluyorsunuz. Testlerimizde, bağlantısız geçen süreyi %40 oranında azaltmayı başardık.”

Project Fi’nin ‘Enhance Network’ özelliği, indirme linkini paylaşacağımız uygulamada da aktif edilebilir durumda. Uygulamayı açtıktan sonra ‘Fi Network Tools’u seçip ‘Enhance Network’ seçeneğini seçerek bu özelliği siz de kullanabilirsiniz. Tabi eğer Android 9 Pie sürümündeki bir Pixel’e ve ya Project Fi ile uyumlu bir Android Oreo cihaza sahipseniz.

Project Fi v10’un apk indirme linkine buradan ulaşabilirsiniz.