Google, "Rahatsız Etmeyin" ve "Sürüş" Modlarını Test Ediyor

Android’in yeni akıllı özellikleri ile öne çıkan sürümü 9.0 Pie, otomobil kullandığınızı anlayacak.

Android Pie adı verilen 9.0 sürümü yavaş yavas yaygınlaşırken yeni özellikleri de ortaya çıkıyor. Daha önce akıllı batarya kullanımı gibi detayları ortaya çıkan Android 9.0 Pie, bu sefer de akıllı özelliklerine sürüş modunu ekliyor.

Söz konusu sürüş modu sizin otomobil sürdüğünüzü motor ve çevre sesler gibi etkiler ile analiz ederek, otomatik olarak rahatsız etme modunu aktif hale getirip araç sürerken dikkatinizin dağılmadan yola odaklanmanızı sağlıyor. Aynı zamanda Android Auto moduna da geçecek olan Anroid Pie yüklü akıllı telefonlar, böylece rahat bir kullanıma olanak verirken navigasyon gibi destek hizmetler de verebilecek. Ayarlar bölümünden aktif edilebilen bu özelliği, özelleştirmeniz de mümkün.

Şu anda Pixel 2 XL ve OnePlus 6 için XDA Develeopers üyelerinden biri tarafından test edilen sistemin oldukça başarılı olduğu belirtiliyor. Hatta Android Auto destekli otomobillerde araca otomatik olarak bağlandığı ve böylece sürüş moduna geçtiği de söylendi.

Her ne kadar ufak bir özellik gibi görünse de, günümüzde artan araç kullanımı sırasında telefon ile meşgul olma eğiliminin önüne geçerek olası kazaları önleyebilecek bir sistem olarak görebileceğimiz sürüş modu, sık sık otomobil kullananlar için önemli bir özellik olarak gösterilebilir.