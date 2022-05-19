Google Rusya iflas sürecini başlattı. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, ülkedeki hesaplara el konulması nedeniyle böyle bir karar almak zorunda kalındığı belirtildi. Ruslar, Google'ın arama motoru ve YouTube gibi hizmetlerini kullanmaya devam edecekler.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın Rusya'daki ayağı ile ilgili dikat çeken bir gelişme yaşandı. Google Rusya, ülkede mali anlamdaki yükümlülüklerini yerine getiremediği için iflas sürecini resmen başlattı. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, Rus yetkililerin Google Rusya'nın banka hesaplarına el koymuş olmaları nedeniyle böyle bir sona ulaşıldığı belirtildi.

Rusya'da hukuki ilanların yayınlandığı bir platform üzerinden açıklama yapan yetkililer, Google Rusya'nın iflas sürecinin tamamlanmasıyla şirketin ülkeden çekilmiş olacağını duyurdular. Ancak arama motoru, YouTube ve Gmail gibi hizmetler, Rusya'da kullanılmaya devam edilebilecek.

Rusya, Google'a 15 milyon dolar ceza kesmişti

Rus yetkililer, nisan ayı içerisinde Google'a yönelik bir soruşturma başlatmışlar ve bu soruşturma kapsamında da 15 milyon dolarlık para cezası vermişlerdi. Ancak edinilen bilgilere göre Rusya, bu cezalar nedeniyle Google'ın ülkedeki tüm parasına el koydu. Bu da çalışanların maaşlarının ödenememesi ve gelirlerin kullanılamamasına yol açtı.

Alphabet, geçtiğimiz dönemlerde Rusya özelinde bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamada, Rusya'da kazanılan paranın şirketin toplam gelirinin yüzde 1'ini oluşturduğu ifade edilmişti.