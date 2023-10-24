Google Play Store'un uygulamaları tarayan "Play Protect" hizmetinde garip bir hata meydana geldi. Bu hata, Samsung'un Cüzdan ve Mesajlar uygulamasının "zararlı" olarak etiketlenmesine yol açtı.

ABD merkezli teknoloji devi Google, Play Store'daki uygulamaları tarayan "Play Protect" isimli bir hizmete sahip. Bu hizmet, potansiyel olarak kötü amaçlı yazılımları taramak için kullanılıyor ve genelde de iyi sonuç veriyor. Ancak geçtiğimiz günlerde, Play Protect'te garip bir hata meydana geldi. Yazılım, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Cüzdan ile Mesajlar uygulamalarını "zararlı" olarak etiketledi.

Daha çok Android ile Samsung forumlarında paylaşılması üzerine tespit edilen sorunun kaynağına ilişkin hiçbir açıklama yapılmadı. Samsung, sorunun Google'dan kaynaklandığını ve düzeltildiğini açıklamış olsa da detay vermedi. Ancak kullanıcılar, bu süreçte ister istemez tedirgin oldular.

Kullanıcılar, şöyle bir uyarı ile karşılaştılar:

Samsung telefon kullanıcıları, yukarıda ekran görüntüsünü paylaştığımız şekilde Google Play Protect bildirimleri aldılar. Bu bildirimde, Samsung'un Cüzdan ve Mesajlar uygulamalarının zararlı olduğu, kullanıcıların kişisel bilgilerini izlemeye çalıştığından bahsediliyordu. Google Play, uygulamanın kaldırılması için de bir tavsiyede bulundu. Kaç kullanıcının bu tavsiyeye uyduğu ve Samsung'a ait yazılımları sildiği şimdilik bilinmiyor.

Az önce de belirttiğimiz gibi Google'dan kaynaklanan problem an itibarıyla çözülmüş durumda. Eğer siz de bir uyarı aldıysanız ve Samsung'a ait yazılımları kullanmaktan çekinmeye başladıysanız artık içiniz rahat olabilir.