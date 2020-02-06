Google, Samsung'un UNPACKED Etkinliğine Katılacağını Duyurdu

Samsung'un yeni Galaxy ailesini ve katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip'i tanıtacağı etkinliğe sürpriz bir ismin de katılacağı açıklandı: Google. Duyuru, Android'in resmi Twitter hesabından yapıldı.

Samsung’un heyecanla beklenen UNPACKED etkinliğine çok az bir zaman kaldı. Amerika Birleşik Devletleri’nin San Francisco eyaletinde düzenlenecek etkinlikte Samsung Galaxy serisine katılacak S20 ailesiyle birlikte şirketin yepyeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip’i göreceğiz.

Bugüne kadar Samsung Galaxy S20 ailesi ve Galaxy Z Flip hakkında birçok haber görmüş ve sizlerle paylaşmış olmamıza rağmen etkinlikte sürpriz bir isim olacağı da bugün öğrenildi. Üstelik bu sürpriz isim bir iddiayla ortaya çıkmadı, ismin kendisinden bir duyuru geldi: Google.

Google, Samsung’un UNPACKED etkinliğinde sürpriz bir tanıtım yapacak:

Bugün Android’in resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşımla birlikte Samsung’un UNPACKED etkinliğinde Google’ı da göreceğimiz belli oldu. Şirket, etkinliğe katılacağı bilgisini öylesine gizli tutmayı başarmış ki bu zamana kadar hakkında hiç kimsenin haberi olmamış.

Resmi Android Twitter hesabından atılan tweette Samsung’un UNPACKED için hazırladığı videonun değişik bir versiyonunu görmekteyiz. Yapılan paylaşımda “Heyecanlandırıcı bir şey geliyor. UNPACKED’de görüşmek üzere” şeklinde bir not da düşülmüş durumda.

UNPACKED etkinliğine Google’ın katılacağını hiç kimse tahmin edememişti. Dolayısıyla şirketin tanıtacağı “heyecan verici şeyin” ne olduğunu da kimse bilmiyor. “Google, Samsung’un etkinliğinde ne tanıtabilir ki?” dediğinizi duyar gibiyiz. Dediğimiz gibi bunu hiç kimse bilmese de bu konuda bazı düşünceler mevcut.

GSMArena’nın bir haberine göre Google, Samsung’un UNPACKED etkinliğinde yeni Galaxy telefonları için Google Duo desteğini tanıtacak. Bu konuda Güney Kore basınında da Samsung’un videolu mesaj üzerinde bazı çalışmalar yaptığına dair haberler bulunuyor. Belki de Google ve Samsung, Google Duo’nun kullanılabilirliğini artıracak bir ortaklık içerisindedir.

Diğer bir düşünceye göreyse Android, Samsung’un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip için optimize edilmiş bir arayüz tanıtma peşinde. Fakat bu düşüncenin destekleyici tek noktası Galaxy Z Flip’in özel bir telefon olacak olmasından geçiyor. Dolayısıyla Google’ın UNPACKED etkinliğinde ne tanıtacağını bekleyip görmemiz gerekiyor.