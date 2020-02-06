Google, Samsung'un Unpacked Etkinliğinde Duyuru Yapabilir

Samsung'un Unpacked etkinliğinde bu yıl sürpriz bir konuğu olacak. Google, Galaxy ailesinin yeni cihazlarının tanıtılacağı etkinlikte sürpriz bir duyuru yapacak gibi görünüyor.

Samsung, 11 Şubat'ta Unpacked etkinliği düzenleyecek ve Galaxy S20 serisi, Galaxy Buds+, Galaxy Z Flip gibi yeni ürünlerini tanıtacak. Ancak görünüşe göre etkinlikte sadece Samsung'un yeni Galaxy ürünlerini görmekle kalmayacağız. Zira Google da o tarihte etkinlikte olacak.

Google, Twitter hesabından Samsung'un Unpacked etkinliğinde heyecan verici şeyler olacağını belirtti. Şirket, sürpriz katılımıyla ilgili herhangi bir ayrıntı açıklamadı ancak yapılacak olası duyurular, Samsung'un etkinlikte tanıtacağı Galaxy S20 serisindeki Android deneyimiyle ilgili olabilir.

Google'ın Galaxy Unpacked etkinliği paylaşımı

İhtimallerden biri, Galaxy S20 telefonlarda Google Duo görüntülü sohbet desteği olması. Daha önce ortaya çıkan bilgiler, Samsung ve Google'ın Google Duo'yu mesajlaşma uygulamasına entegre etmek için çalıştığını gösteriyordu.

Google, Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip için Android'i nasıl optimize ettiğini göstermek için de etkinliğe konuk olabilir. Android 10, katlanabilir telefonlar için destek sunuyor ancak Google, yeni özellikleri Unpacked gibi büyük bir sahnede göstermek istiyor olabilir. Diğer yandan bazı söylentiler, Google'ın stok Android çalıştıran telefonlar için Samsung ile birlikte çalıştığını öne sürdü. Ancak Samsung, One UI arayüzü ile yakaladığı başarıyı gölgede bırakmak istemeyebilir.

Diğer yandan Google'ın Android 11 geliştirici önizlemesini ilk önce Samsung telefonlara getirmek için Güney Koreli teknoloji deviyle anlaşma yapacağı da konuşuluyor. Bu, şu an için sadece bir spekülasyon ancak yeni işletim sistemini deneyimlemek isteyen kullanıcıların telefon seçimi için oldukça güzel bir teşvik olabilir. Şimdilik elimizde somut bir bilgi yok ve Google'ın sürprizini öğrenmek için Samsung'un 11 Şubat'taki Unpacked etkinliğine kadar beklememiz gerekiyor.