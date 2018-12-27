Google, Android Markasını Silmek Adına Bir Adım Daha Atıyor

Android markası ile bağını koparmayı amaçlayan Google, şimdi de Mesajlar uygulamasının web URL'sini Android'den Google'a taşıyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Google, akıllı telefonlarla özdeşleşmiş olan Android markasından uzaklaşıyor gibi görünüyor. Android Pay’i Google Pay, Android Wear’ı Wear OS, Android Mesajlar’ı ise Mesajlar olarak güncelleyen Google, şimdi de Mesajlar’ın web URL’sinde değişikliğe gidiyor.

Chromium’un Gerrit kodunda bulunan yeni bir web URL’sine göre Google, Mesajlar’ı webde kullanmak isteyen kullanıcıları artık messages.android.com adresi yerine messages.google.com adresin yönlendirecek. Google, konuyla ilgili olarak resmi bir açıklamada bulunmuş değil ancak duyurunun fazla uzakta olması beklenmiyor.

Söz konusu URL henüz geçerli değil, Chrome OS 72 ya da 73 sürümü ile yayınlanması bekleniyor. Yine de Google’ın Android markası ile arasının açıldığı su götürmez bir gerçek. Gelecek yıl tanıtılacak olan Android Q, Google mobil işletim sisteminin 10. sürümü olacak. Google’ın Android yerin ‘Google OS’ gibi bir isimle karşımıza çıkması çok da sürpriz olmaz.