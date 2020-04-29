Google'ın yaklaşık 1 yıl önce New York'taki tüketicilerin beğenisine sunduğu "Shoelace" isimli sosyal ağ, tarihin tozlu sayfalarına gömülüyor. Google tarafından yapılan açıklamalarda bu sosyal ağın 12 Mayıs itibarıyla fişinin çekileceği açıklanırken, sebep olarak koronavirüs salgını gösterildi.

Yaklaşık bir yıl önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde ABD merkezli teknoloji devi Google'ın yeni bir sosyal ağ üzerinde çalıştığını ve bu sosyal ağın isminin "Shoelace" olduğundan bahsetmiştik. Şirketin test etmeye başladığı yeni platform, pek çok takipçimiz tarafından "tutmaz" denilerek daha ilk gününden tarihin tozlu raflarına kaldırılmıştı. Şimdi Google, yeni sosyal ağı ile ilgili bir açıklama yaptı ve Shoelace'in fişini çektiğini duyurdu.

Google'ın Shoelace isimli yeni sosyal ağı, insanların nelerden keyif aldığına odaklanıyordu. Bu doğrultuda insanları ilgi alanlarına göre bir araya getirmeyi amaçlayan platform, hobilere göre etkinlikler bulma, etkinlik planlama ve planlanan etkinliklere kişileri davet etme gibi bazı özelliklere sahipti. Google, o dönemlerde yaptığı açıklamalarda test süreci boyunca uygulamanın ilk olarak New York, ardından da çeşitli lokasyonlarda kullanılabileceğini açıklamıştı.

ABD merkezli teknoloji devi, bu sosyal ağından fazlasıyla umutluydu. Ancak görünen o ki tüketiciler, bu uygulamaya yeteri kadar ilgi göstermediler. Bu durumun doğal bir sonucu olarak da Shoelace, daha macerasına tam olarak başlamadan başarısız Google girişimleri arasındaki yerini aldı. Google, konuyla ilgili bir açıklama yaparak Shoelace projesinin neden durdurulduğuna da değindi.

Google tarafından yapılan açıklamalara göre Shoelace projesinin yarıda kalmasının bir numaralı nedeni, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp pandemi haline dönüşen koronavirüs salgını. Ekip, mevcut sağlık krizini göz önünde bulundurarak projeye daha fazla yatırım yapmak için doğru zaman olmadığına değiniyor. Yetkililer, hizmetin 12 Mayıs'a kadar aktif olacağını ancak 12 Mayıs itibarıyla Shoelace ile ilgili tüm verilerin silineceğini ve kullanıcıların isterlerse, bu tarihe kadar veri yedeklerini alabileceklerini söylüyorlar.

Google'ı yeni sosyal ağı sadece iOS platformunda test edilmişti. Ekip, Android platformu için henüz bu sosyal ağ uygulamasını kullanıma sunmamıştı. Google, bu sosyal ağ ile ilgili olarak herhangi bir gelecek planlarının olmadığını ifade ediyor.

6. hisleri yüksek olan takipçilerimizin yaklaşık 1 yıl önce Shoelace ile ilgili yaptığı yorumlar