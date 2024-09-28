Google Shopping, yeni tasarımıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Tasarımda logodan, animasyonlara kadar birçok yenilik mevcut.

Google, 2021 yılında Android ve iOS'taki Google Shopping uygulamasını kaldırarak web sürümüne geçiş yaptı. Şimdi ise Google Shopping, önemli değişikliklerle kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Yeni tasarımda sağ üst köşedeki logoda Google Shopping simgesinin basitleştirilmiş bir versiyonu kullanılıyor. Google Shopping simgesinin basitleştirilmiş ana hat versiyonu kullanılmış ve “Shopping” kelimesi ile uyum sağlamış. Uygulama ızgarasının ve hesap seçicinin yanında bir de "Fırsatlar" kısayolu eklendi.

Karanlık tema ile daha belirginleşen yüklenme animasyonu

Arama alanının yer aldığı uygulama çubuğunda mavi bir gradyan mevcut. Diğer Google uygulamalarından farklı olarak, hamburger menünün üçüncü çizgisi ilk iki çizgiden daha kısa. “Shopping home” ve “Fırsatlar” seçenekleri renkli simgelerle desteklenmiş ve belirgin düğmeler gri arka planlara sahip hap şeklindeki kaplarda yer alıyor. Bir ürün arandığında, “Sonuçları daralt” araç çubuğu kalın başlıklarla yuvarlatılmış bir kap içinde yer alıyor ve hap şeklindeki filtreler yuvarlak dikdörtgenlerle değiştirilmiş.

En büyük değişiklik ise "Google Shopping" logosunun arkasında sayfa yüklenirken çıkan eğlenceli animasyon. Animasyon, bar kod taramasını andırıyor ve site tasarımına uygun bir hava katıyor. Karanlık tema etkinleştirildiğinde ise bu efekt daha belirgin hale geliyor.

Google Shopping’in bu yeni tasarımı henüz tüm kullanıcılara sunulmuş değil, ancak yakında herkes bu yeni tasarımı deneyimleyebilecek.