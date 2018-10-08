Google, Slaytlar Uygulamasına Canlı Altyazı Özelliği Getirdi

Google, web tabanlı olarak kullanıma sunduğu Slaytlar uygulamasına canlı altyazı özelliği getirdi.

Google, Erişilebilirlik Farkındalığı Ayı’nın bir parçası olarak G Suite sunum uygulaması Slaytlar’a yeni bir altyazı özelliği ekliyor. Özellik, sunumu yapan konuşmacının sözlerini sunum esnasında gerçek zamanlı olarak yazıya uyarlamak için bilgisayarın dâhili mikrofonunu kullanıyor. Öncelik olarak işitme engelli ve duyma zorluğu yaşayan dinleyicilere hitap etmesi amaçlanan özelliğin, İngilizce’yi konuşmaya kıyasla yazılı olarak daha iyi anlayanların deneyimini de geliştirebilme olasılığı var.

Powerpoint uygulaması da bir yıldan uzun süredir buna benzer ama daha kullanışlı bir özellik sunmakta. Microsoft’un sunduğu hizmet, Translator adlı uygulaması aracılığıyla anlatılan sunumu 60 farklı dile çevirebiliyor ve katılımcıların telefonlarına direkt olarak yönlendirebiliyor.

Google’ın altyazı özelliği şimdilik yalnızca ABD İngilizcesi için geçerli. Ancak bu haftadan itibaren dünya çapında Chrome aracılığıyla Slaytlar özelliğini kullanan tüm kullanıcılara sunulmaya başlayacak. Özelliği aktif edebilmek için sunuma başlandığı sırada navigasyon kutusundaki “CC” butonuna basmak veya Windows’ta Ctrl + Shift + C tuş kombinasyonunu, Mac’te ise Command + Shift + C tuş kombinasyonunu uygulamak gerekiyor.