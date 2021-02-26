Google Sleep API Geliştiricilerin Kullanımına Sunuldu

Google, Android uygulama geliştiricilerinin düşük güç kullanımı ile uyku takip uygulamaları geliştirmelerini sağlayacak API'sini üçüncü taraf geliştiriciler ile payalştı. Paylaşılan API ile birlikte daha gelişmiş veriler sunan ve daha az güç tüketen uygulamaların geliştirilmesi bekleniyor.

Uyku takip uygulamaları hem akıllı saat kullanıcılarının hem de akıllı telefon kullanıcılarının sık sık tercih ettiği uygulamalardan biri. Uyku düzeninizi takip ederek size bununla ilgili veriler sunan, daha verimli ve sağlıklı bir uyku sağlamak için bu verileri kullanan uygulamalar, tüm platformlarda onlarca farklı seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Ancak akıllı telefonlardaki uygulamalar, ölçüm ve verilerin toplanması notkasında akıllı saatlerin gerisinde kalıyor.

Bu seçenekler havuzunda yer alan uygulamaların her birinin performansı ile birlikte pil kullanımı da değişkenlik gösteriyor. Tabii ki sürekli çalışarak veri toplayan bu uygulamalar yüksek güç tüketimine sebep oluyor. Google ise daha düşük güç tüketimiyle daha sağlıklı veriler toplanmasına yardım edecek API'siyle, geliştiricilerin daha iyi uygulamalar geliştirmesine olanak sağlıyor. Google'ın API'si ile birlikte akıllı saatlerin verilerinin verimliliğine yetişebilecek seviyede kaliteli veri toplanabilmesi hedefleniyor.

Daha verimli uygulamalar geliştirilebilecek:

Google'ın API'si ile birlikte uygulamalarda kullanıcılar verilere iki farklı şekilde ulaşabilecek. Bunlardan ilki uyku esnasında 10 dakikada bir düzenli oluşturulan raporlar olacakken bir diğeri ise uyanıldıktan sonra genel bir günlük rapor sunacak. Bu verilerin uyku boyunca toplanma süreci, Google'ın API'si sayesinde çok daha düşük güç tüketimi ile daha verimli uygulamaların geliştirilmesi sağlanacak.

Android kullanıcıları için genel olarak verimli uyku takip uygulamalarının bulunmaması sorununa bir çözüm olacağı düşünülen bu gelişme ile yakında Play Store'da daha fazla uygulamanın karşımıza çıkacağı düşünülüyor. API şu an tüm uygulama geliştiricilerinin kullanımına sunulmuş durumda ve dileyen geliştiriciler Play Store üzerinden 'Sleep API'ye ulaşabilir.