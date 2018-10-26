Google, Spam Bildirimler Gönderen Nearby'nin Fişini Çekiyor

Google, kullanıcılara faydalı olabilecek uygulamaları önermek için geliştirdiği ancak spam bildirimler gönderilmesiyle sonuçlanan Nearby özelliğini sonlandırıyor.

Google, birkaç yıl önce kullanıcıların hizmetine sunduğu Nearby özelliği ile kullanıcılara bulundukları konuma göre uygulama tavsiyelerinde bulunmayı, böylece faydalı uygulamalar ile kullanıcıların beğenisini kazanmayı amaçlıyordu.

Nearby özelliği ile bir müzenin yakınında bulunduğunuzda o müze hakkında bilgi veren bir uygulamayı ya da bir kafenin önünden geçtiğinizde o kafeye ait bir uygulamayı indirebilmek için uygulama tavsiyesi bildirimi alırsınız.

Özellik, kişilere bir yere gitmeden önce o yerle ilgili bilgi alma fırsatı sunduğu için faydalı olacak gibi görünüyordu. Ancak Google’a göre geliştiriciler bu özelliği faydalı bir şekilde kullanmadı ve spam bildirimler ile kullanıcıları rahatsız etmeyi seçti

Tüketici memnuniyetini geliştirici memnuniyetinin önüne koyan Google, Nearby özelliğini kaldıracağını duyurdu. Buna göre Android kullanıcıları, Nearby özelliğinin spam bildirimlerine 6 Aralık’tan itibaren maruz kalmayacaklar.