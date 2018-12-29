Google, Android'e Spam Mesajlardan Koruma Özelliği Getiriyor

Android işletim sisteminin sahibi olan Google, Android cihazlar için spam mesajlardan korunma sistemini getiriyor.

Google, gelen aramaları nasıl cevaplayacağınızı ya da cevaplamayı isteyip istemediğinizin değerlendirmesini yapabileceğiniz ‘call screening’ özelliğinden sonra benzer bir işlevselliğe sahip spam mesaj koruma eklentisini mesajlar bölümü için getiriyor.

Henüz Google tarafından bu konuda resmi açıklama gelmedi, tıpkı şirketin çıkardığı birçok yeni özellik gibi. Bu değişiklik coğrafi lokasyon ve cihaza göre kademeli olarak gelecektir. Google Pixel cihazlardaki spam mesaj filtresi özelliği Android Police tarafından duyurulmuştu, mesajlar > ayarlar > gelişmiş sekmesinde ‘Spam koruma’ seçeneği bulunuyor. (Android 8.0, Huawei cihazımda böyle bir seçenek göremedim)

Tabii burada akla ilk gelen sorular ‘Nasıl çalışacak?’ ve ‘Google, kişisel verilerimizin ne kadarına ulaşacak?’. Google’ın destek sayfasında, mesajlardaki spam korumasının nasıl çalışacağına dair bilgiler bulunuyor. Kısaca bahsetmek gerekirse, bu seçeneği aktifleştirdiğinizde, bazı verileriniz Google’a gönderilecek, gönderilen veriler kişisel bilgileri içermeyecek. Otomatik sistemin tam olarak çalışacağı şu an için gizemini koruyor. Muhtemelen, spam mesajların düzenlerini ve benzerliklerini belirleyecek ve gelen mesajın spam olup olmadığına karar verecek.