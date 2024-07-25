Hâlihazırda en büyük robotaksi yatırımcılarından olan Google'ın bu konudaki hamlelerini artıracağı görüldü. Şirket, ABD'de 600 sürücüsüz taksiyle hizmet veren Waymo'ya 5 milyar dolarlık ek yatırım yapacak.

Otonom sürüş teknolojilerinde yaşanan büyük ilerlemeler, robotaksi ismini verdiğimiz sürücüsüz araçların da yaygınlaşmasına neden oluyor. Hatta şu an ABD’de farklı şehirlerde farklı markalardan sürücüsüz taksilerin faaliyet verdiğini görüyoruz. Hatta dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, önümüzdeki ekim ayında çok beklenen robotaksisini tanıtacak.

Robotaksilerin en büyük yatırımcılarından biri de Alphabet, yani daha yaygın bilinen adıyla Google idi. Teknoloji devi, özellikle Waymo isimli alt şirketiyle bu alanda aktifti ve ABD’de hizmet veriyordu. Şimdi gelen haberler, Google’ın robotaksilere çok daha fazla yoğunlaşacağını gösterdi.

Waymo’ya 5 milyar dolar yatıracak

Waymo’yu “otonom sürüş teknolojilerinde dünya lideri” olarak tanımlayan Google, bu konudaki hamlelerini iyice artırarak şirkete toplamda 5 milyar dolarlık daha yatırım yapacak. Bu miktarın birkaç yıla dağıtılacağı de gelen bilgiler arasında. Google’ın yatırımı, Waymo’nun geçen robotaksi hizmet ağını genişletme planları yaptığı haberlerinin ardından geldi.

Otonom sürüş yazılımı sağlayan Waymo, bugün ABD'de San Francisco, Phoenix ve Los Angeles şehirlerinde kullanıcılara sürücüsüz taksi hizmeti veriyor. Bu yılın sonlarında ise Teksas’ın başkenti Austin’e giriş yapacaklar. Şu anda 600’den fazla robotaksiye sahip olduklarını belirtelim. Yeni yatırım, çok daha fazla şehre açılma imkânı yakalamalarını sağlayacak.

Google’ın 5 milyar dolarlık ek yatırımının nasıl sonuçları olacağını zaman gösterecek. İnsanlar, sürücüsüz taksilere hâlâ şüpheyle yaklaşıyor, bu tarz araçlara binmeye güvenemiyorlar. ABD’de yaşanan kazalar da bu endişeleri yükseltiyor ve haklı olabileceklerini gösteriyor. Ancak gün geçtikçe teknolojinin ilerlemesi, bu araçların iyice yaygınlaşacağının bir göstergesi. Önümüzdeki yıllarda istenen seviyeye geldiklerinde dünyanın her tarafında kullanılan araçlar olduklarını görme ihtimalimiz çok fazla.