Google Takvim'in SMS Hatırlatıcısına 2019'da Elveda Diyoruz

Google, yaptığı açıklamayla sevilen uygulaması Google Calendar (Takvim) için SMS desteğini çok yakında sonlandıracağını açıkladı.

Dünya çapında 500 milyon indirme gibi muhteşem bir kullanım sayısına ulaşan Google Takvim, çok yakında sevilen bir özelliğine veda edecek. Google cephesinden gelen açıklamayla, uygulamanın 2019 Ocak'tan itibaren hatırlatıcı olarak SMS göndermeyeceği açıklandı.

Bildiğiniz üzere Google Takvim, hatırlatıcı olarak hem uygulama içi bildirimler hem de kayıtlı mail adresinize e-posta gönderiyordu. Ancak günümüzde internet bağlantısının artık standart haline geldiğini düşünen Google, bu özelliği rafa kaldırıyor.

Açıkçası Google Takvim'i yine kendi gibi ücretsiz muadillerinden ayıran çok güzel bir özellikti SMS gönderimi. Nitekim her an her yerde online olamayabiliyoruz. Günün belli saatlerinde iş gereği veya şarj bitmesin diye interneti kapatan kullanıcılar bu durumdan pek de hoşnut olmayabilir.