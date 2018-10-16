Play Store Telefon Üreticileri İçin Ücretli Olacak

Google, Android cihazlara ön yüklü olarak gelen Play Store uygulaması için bundan böyle telefon üreticilerinden ücret talep edecek.

ABD merkezli teknoloji devi Google, popüler Google Play uygulamasının kullanımı için akıllı telefon üreticilerini ücrete tabi tutacak ve Avrupa Birliği’nin tekelciliği önlemeye yönelik emrine göre üreticilere Android mobil işletim sisteminin rakip versiyonlarını kullanmaları için izin verecek. Google bu değişiklikleri Avrupa Komisyonu’nun şirkete Android mobil işletim sistemini kullanarak rakiplerini engellemesi nedeniyle 4.34 milyar Euro ceza kesmesinden üç ay sonra, bugün duyurdu.

Şirket, lisanslama ücretlerinin yönetmeliklere uymaya yönelik sergiledikleri çabalarda kaybedilen sermayeyi dengeleyeceğini açıkladı. Platform ve ekosistemler Kıdemli Başkan Yardımcısı Hiroshi Lockheimer, blog gönderisi olarak paylaştığı açıklamasında şunları söyledi: “Google Arama ve Google Chrome’un diğer uygulamalarla birlikte ön yüklenmiş olması Android’in geliştirmesine ve ücretsiz dağıtmasına yardımcı olduğu için Avrupa Ekonomik Alanı’na gönderilen akıllı telefonlar ve tabletler için ücretli bir lisanslama anlaşması sunacağız.”

Avrupa Ekonomik Alanı 28 Avrupa ülkesinin yanı sıra İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç’i kapsamakta. Google Play ve Gmail, Youtube ve Haritalar gibi uygulamalar için ücret ödeyen üreticiler Google Arama ve Google Chrome tarayıcısını cihazlara ücretsiz olarak yükleyebilecekler. Yapılan bu değişiklikler, Avrupa Ekonomik Alanı’nda satılan tüm yeni akıllı telefon ve tabletler için 29 Ekim tarihi itibariyle geçerli olacak.